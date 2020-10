Vi har én dyrevernmyndighet

Statens dyrehelsetilsyn ble i 2004 fusjonert inn i Mattilsynet sammen med flere andre statlige etater. Det har gitt en mer helhetlig forvaltning av matsektoren.

Det har også gitt svakheter.

Nationen kunne i forrige uke avsløre at Rema-eide Norsk Kylling har etterspurt en attest fra Mattilsynet for sin eksklusive produksjon av Hubbard-kylling. Hubbard vokser saktere enn konkurrenten Ross, som brukes i storparten av norsk kyllingproduksjon.

I juni i år skrev en Mattilsynet-ansatt i Gauldal en rapport som fastslo at «dyrevelferden for slaktekylling av hybriden Hubbard JA 787 er forbedret sammenlignet med Ross 308».

Det er ikke riktig. I et ferskt brev til Norsk Kylling skriver Anne Marie Jahr, direktør i Mattilsynets avdeling for planter og dyr, at det ikke finnes "faglig eller vitenskapelig grunnlag for å si at byttet av hybrid er årsaken til forbedret dyrevelferd hos produsentene som leverer til deres slakteri».

Rema 1000 sine konkurrenter, som selger kyllingvarianten Ross, kan nemlig også vise til forbedret dyrevelferd i fjøset. Rema 1000 har derfor ikke dekning for sine påstander om at saktevoksende kylling har gitt bedre dyrevelferd.

Mattilsynets regionale ledelse i Midt-Norge har forsvart det opprinnelige brevet om Hubbard-kyllingens fortreffelighet med at det ikke var et vedtak, men et "informasjonsskriv". Det viser en uheldig naivitet i møte med mat-milliardindustrien.

Rema 1000 brukte umiddelbart Mattilsynets skriv i reklameøyemed, uten at Mattilsynet reagerte. Det bør være en lærepenge for alle i Mattilsynet.

Administrerende direktør i Norsk Kylling, Kjell Stokbakken, sier seg uforstående til Mattilsynets ferske konklusjon om at kyllingrase alene ikke betyr god dyrevelferd. Han har invitert Mattilsynet til "dialog".

Det sier sitt, både om synet på dyrevelferd og egen makt.

Vi har én myndighet for dyrevelferd her i landet, som må søke uavhengig dokumentasjon fra andre enn kapitalkrefter og dyrevernere. Mattilsynet trenger ingen innkalling til å diskutere hvorvidt rase i seg selv betyr "god dyrevelferd".

Det dyrevelferden trenger, er at Norsk Kylling og eier Rema 1000 retter seg etter Mattilsynets klare beskjed.

Enten får Rema 1000 forbedre produksjonen hos sine leverandører så mye at Mattilsynet kan påvise klart bedre dyrevelferd der enn hos konkurrentene.

Eller så må konsernet slutte å reklame for Hubbard-kylling som et bedre forbrukervalg for dyrevelferd.