Vi får dyrere mat og mindre kunnskap

Alt blir dyrere nå; drivstoff og strøm, klær og sko, byggevarer, tjenester og service. Det verste for mange, særlig dem med minst å rutte med, er matprisene. Prisene skyter i været på varer vi alle må ha, hver eneste dag.

Prisveksten på mat har ikke vært større siden begynnelsen av 1980-tallet. Konsumprisindeksen vokser med 6,9 prosent det siste året, mens mat har blitt hele 12 prosent dyrere i samme periode, viser tall fra SSB.

Svinekjøtt og smør er blant matvarene som har økt mest i pris, skrev Nationen torsdag. Også på mel og andre kornprodukter og olivenolje har prisene økt med over 20 prosent. Prisøkningene er også store på frukt og grønt.

Samtidig er kunnskapen om mat lav. Folk flest vet lite om hvilke matvarer som er billigere i sesong, hvordan de tilbereder råvarer, hvordan maten best oppbevares for å holde lengst mulig. Og, ikke minst, folk har liten kontroll over hva de allerede har kjøpt.

Derfor går 400.000 tonn fullt spiselig mat i søpla hvert år. Hver femte handlepose med mat som vi kjøper, bærer med oss hjem fra butikken og stabler pent inn i kjøleskap og skuffer, bærer vi ut igjen ubrukt, som søppel. Det er et vanvittig sløseri.

Alt er energi. Vi må gjenreise respekten for mat og andre varer. Da blir forbruket lavere, regningene billigere og klima- og naturproblemene mindre.

Kunnskap er makt. Men kunnskap om mat og formidling av slik kunnskap er i stor grad overlatt til private. Noen kommersielle, andre ideelle.

Én av de kommersielle matformidlerne er Andreas Viestad, som driver Geitmyra matkultursenter i Oslo, Kristiansand, Trondheim og Ringsaker. Kokker som Arne Brimi, Heidi Bjerkan, Bent Stiansen og andre, samt ideelle organisasjoner som Bygdekvinnelaget gjør også en formidabel innsats i å formidle kunnskap om råvarer, mat og mattradisjoner.

Men privatiseringen av slik kunnskapsformidling er et problem for norske familier, og egentlig, for Norge.

NRK har nær abdisert i formidlingen av matkunnskap. Etter sagnomsuste Ingrid Espelid Hovig og hennes persillekvast, har det vært urovekkende stille. TV2 har til gjengjeld satset mye på matformidling, ikke minst med fjernsynskokk Wenche Andersen, som med sitt "Wenches kjøkken" har formidlet matkunnskap på God Morgen, Norge siden 1994.

Kunnskap om mat er grunnleggende viktig og burde hatt mye større plass i norsk skole. Det kunne redusert klima- og miljøbelastningen og dermed fotavtrykket vi alle setter på kloden. Det kunne redusert utgiftene til alle norske familier. Det kunne redusert problemene med fedme og feilernæring. Og det kunne styrket norske bønder og fiskere.