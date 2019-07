Veterinærtjenestene må ikke bli for dyre

Norsk Protein, som har ansvaret for å hente inn døde dyr fra jordbruket til destruksjon, melder om en volumvekst på 30 prosent siden 2009. Alle avlivede og døde dyr, bortsett fra i Finnmark og på enkelte øyer, skal leveres til Norsk Protein.

Det samlede volumet av dyreskrotter fra småfe, storfe, gris og hest har økt fra 10.400 tonn i 2009 til 13.300 tonn i 2018, i følge daglig leder i Norsk Protein, Lars Aashammer. Norsk Protein har ikke tall for totalvolum per dyreslag, men Aashammer har inntrykk av at det har vært en jevn økning for alle dyreslagene.

I følge Statistisk sentralbyrå (SSB) har volumet godkjent slakt for de samme dyreslagene økt med 9 prosent i samme periode.

Veksten i volumet avlivede og døde dyr er dermed tre ganger så stor som veksten i kjøttproduksjonen. Hvorfor det?

Av hensyn til dyrevelferden, er reglene strammet inn - slik at dyr med småskader nå blir avlivet i stedet for å bli fraktet til slakteriet. Jordbruksnæringa og Mattilsynet er opptatt av at dyr skal avlives tidlig av hensyn til dyrevelferden. Håndhevingen av dyrevelferdsreglene knyttet til transport er også blitt strengere. Norge ligger som kjent på verdenstoppen når det gjelder god dyrevelferd og dyrehelse.

Dessuten er nødslakt blitt dyrere. Når det gjelder gris er det nærmest slutt på nødslakt. Det er nok en av årsakene til at flere dyr blir avlivet og sendt til destruksjon.

Overveterinær i Norsvin, Peer-Ola Hofmo, sa nylig til Nationen han ikke utelukker at femdoblingen i veterinærprisene kan ha medført mer avliving - men understreker samtidig at han ikke vil spekulere i om det er en hovedårsak.

Veterinærprisen per behandling er femdoblet siden 1986, viser tall fra Budjsettnemda for jordbruket (BFJ), fra 169 kroner i 1986 til 840 kroner i 2019 - uten moms og medisinkostnader. Veterinærforeningens undersøkelse viser en snittpris på 1132 kroner per time i 2016, uten kjørehonorar. Til sammenligning, så er snittvederlaget per time i jordbruket 175 kroner, ifølge tall fra Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio).

Uavhengig av årsakssammenhengene bak økningen i antall avlivede og døde husdyr, så er det viktig at veterinærtjenestene ikke er så dyre at de nærmest blir utilgjengelige. Hensynet til dyrehelsa og dyrevelferden krever overkommelige priser.

Og, som overveterinær Hofmo også understreker, lavere terskel for å avlive dyr er også et etisk dilemma i et matsvinn- og ressursperspektiv. Dyr som kan bli friske bør selvsagt ikke avlives.