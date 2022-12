Veterinærmangel skader både dyr og mennesker

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Mangelen på veterinærer til å gå nødvendige vakter har forverret seg over tid. Dårlig veterinærberedskap går ut over dyrevelferd og bøndenes egen helse – samt veterinærene selv.

I høst mistet Lars Losvar ei ku. Da dyrlegen kom dagen etter han ble tilkalt, var det for seint. Nå krever Losvar erstatning fra Alta kommune i Finnmark.

Kommunestyret i Alta satte temaet på dagsorden i forrige uke, ifølge NRK. På bordet lå forslag om å tilby økonomiske bonuser på 50.000 kroner til veterinærer og hjelp til å skaffe bolig i kommunen.

Mønsteret fra sykepleier- og fastlegemangelen i distriktene gjentar seg: Kommunene kappes om kreative forsøk på å være attraktive for å tiltrekke seg nye fagfolk, holde på de veterinærene de har og legge til rette for at disse orker å gå i vaktturnusordninger.

Dermed får vi kannibalisme, som næringssjef i Alta, Jørgen Kristoffersen, kaller det. Kommunene stjeler hverandres kompetanse ved å overby nabokommunen med bonuser og andre ordninger. Det gagner ingen på sikt og løser ikke hovedproblemet med grunnbemanninga og flukten fra yrket: Det må utdannes flere veterinærer.

Og det må oppleves langt mer attraktivt å arbeide som veterinær. I dag er arbeidspresset svært høyt. Konsekvensene store om noe går feil.

Annonse

Nationen har skrevet om vaktområder med fem timers kjøretid én vei. Og om den uakseptable selvmordsstatistikken for veterinærer. Det tyngende ansvaret og kampen mot følelsen av utilstrekkelighet er utmattende. Én av tre veterinærer har tenkt på selvmord.

Tidligere hadde staten ansvar for tilstrekkelig veterinærdekning. I dag er det kommunene som må finne og bevilge midler i sine budsjetter for å nå lovpålagt tilgang på veterinærtjenester og veterinærvakt.

Staten bidrar økonomisk med 140 millioner kroner i øremerket tilskudd for at det skal være lettere for kommunene å organisere vakt utenfor ordinær arbeidstid. Mye tyder på at den summen ikke er stor nok.

Økonomi er også ett av temaene for regjeringens arbeidsgruppe som skal gjennomgå hele veterinærdekningen. Her er blant andre KS, faglagene og veterinærforeningen representert. De hadde sitt første møte i august og skal rapportere til landbruksminister Sandra Borch (Sp) i februar.

En bredere tilnærming må likevel til for å løse problemene, der både utdanning, faglig fellesskap, inntektsmuligheter, arbeidsvilkår og vaktbelastning må vurderes og forbedres.

Veterinærforeningen anbefaler ikke noe mindre enn en ordning med vakt hver fjerde uke eller helg. Er arbeidsbelastningen større, øker også rekrutteringsproblemene til yrket. Det skader både dyrehelse, bondevelferd og veterinærene selv.