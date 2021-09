Vervene er bare til låns

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Valgresultatet har kastet om på stortingssammensetningen og gitt et nytt flertall. Vi står foran et maktskifte her i landet.

Det betyr ikke bare ny regjering, men også at hvert enkelt valgdistrikt har fått nye ansikter på "stortingsbenken" og må si farvel til dem som ikke gjenvelges.

Valg skaper både vinnere og tapere. Noen av dem som ønsket og så for seg en ny periode i folkets tjeneste, oppnådde ikke nødvendig antall stemmer. De fortjener en takk for innsatsen.

Ut av stortingsdøra går representanter som Karin Andersen (SV), Jon Engen-Helgheim (Frp) og Iselin Nybø (V).

Samtidig har en rekke velkjente politikere selv valgt å ikke ta gjenvalg. Dermed er det farvel til profiler som Dag Terje Andersen (Ap), Trond Giske (Ap), Frank Bakke-Jensen (H), Bent Høie (H), Jon Georg Dale (Frp), Kjell-Børge Freiberg (Frp), Solveig Horne (Frp), Siv Jensen (Frp), Liv Signe Navarsete (Sp), Knut Arild Hareide (KrF) og Trine Skei Grande (V).

Som velger er man sjelden hundre prosent enig med noen politiker eller parti. Det kan også røyne på respekten og tilliten, når de folkevalgte blir avslørt med urettmessige fordeler, enten det er tilsnikelser av reiseregninger eller gratis leiligheter.

Likevel er det på sin plass å takke for innsatsen. Norske politikere legger ned et betydelig arbeid for kontinuerlig å forbedre samfunnet, hver på sin partiplattform. Det er et stort ansvar, og samtidig ofte en utakknemlig jobb på vegne av velgerne og innbyggerne.

I Oslo fikk ikke Senterpartiet nok stemmer til at Jan Bøhler kommer inn på Tinget for sitt nye parti. Én veteran må takke for seg. En annen gjør comeback: Carl I. Hagen er tilbake i manesjen for Oppland Frp, etter å ha vært stortingsrepresentant i over 32 år, men ikke møtt fast siden 2009.

Den nye nasjonalforsamlingen består antakelig av 76 kvinner og 93 menn, en kjønnsfordeling på 45/55 prosent, en liten oppgang fra stortingsvalget i 2017, ifølge NTB. Det gjør at representantene i litt større grad speiler befolkningen.

Carl I. Hagen blir den eldste representanten med sine 77 år, mens Aps Åse Kristin Ask Bakke fra Møre og Romsdal, Tobias Drevland Lund (Rødt) og Anja Ninasdotter Abusland fra Vest-Agder Sp blir antakelig de tre yngste, på 25 år.

I mange land er det ingen selvfølge at maktoverdragelser foregår sømløst, problemfritt og uten protester. Valg er ikke reelle valg, eller de forbindes i verste fall med uro, opptøyer, juks og skjult påvirkning.

Vi ofrer vårt system og egen stemmerett knapt en tanke. Vi er vant til at demokratiet bare fungerer, at alle følger spillereglene. De folkevalgte har sine verv bare til låns. I dag kan vi takke dem som har gjort en innsats for fellesskapet. Og be alle nyvalgte vise seg tilliten verdig.