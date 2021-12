Verdt å gå i fakkeltog for

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Filippinske Maria Ressa og russiske Dmitrij Muratov mottar Nobels fredspris for 2021 i Oslo i dag. De to erfarne redaktørene står som symboler på medienes viktige rolle i samfunnet.

"Uten ytrings- og pressefrihet kan arbeidet for folkenes forbrødring, nedrustning og en bedre organisert verden vanskelig lykkes i vår tid", heter det i begrunnelsen for årets fredspris.

Totalitære og autoritære myndigheter skaper svært varierende kår for ytrings- og pressefriheten i mange land. Med hard hånd styres mediene og hva de får lov til å rapportere om. Enkeltjournalister forfølges, trues og straffes.

Vi fikk nylig en påminnelse her i Norge om journalisters vanskelige og farlige arbeidsforhold mange steder, da NRK-medarbeiderne Halvor Ekeland og Lokman Ghorbani ble arrestert i Qatar, etter å ha rapportert om forberedelsene til fotball-VM neste år.

Under en reportasjereise skulle de blant annet møte en regimekritiker, men han ble arrestert rett før intervjuet. De to nordmennene satt fengslet halvannet døgn før de ble løslatt.

I skrivende stund sitter 484 journalister og medieansatte fengslet rundt omkring i verden, 46 journalister og medieansatte er drept i 2021. Så langt.

Qatar ligger på 123. plass på lista over pressefrihet i verden, mens Norge scorer best på indeksen som utarbeides av organisasjonen Reportere uten grenser. For øvrig tett fulgt av Finland, Sverige og Danmark – alle åpne land preget av solide demokratier og stor grad av tillit mellom statsmaktene og folket.