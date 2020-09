Verdier som varer

I forrige uke vedtok lokalpolitikerne i Time å bygge ned 150 mål god matjord til næringsformål.

KrF i Time var i utgangspunktet positiv til vedtaket. Det fremstår som ren selvskading i et parti under sperregrensen, som attpåtil har en rogalending som landbruks- og matminister.

Derfor tok partiet sentralt kontakt med Time KrF for å få lokallaget til å snu, forteller lokale representanter her i avisen. Det gjorde lokallaget, og dermed var det flertall for jordvern.

Utbyggerne fikk flertall likevel. Anders Undheim meldte seg ut av KrF, og stemte for nedbygging.

Undheim ble valgt inn av og for et parti som lokket - og lokker - velgere gjennom å heise jordvernfanen.

– KrF er troverdige på jordvern. Det er derfor jeg meldte meg ut, sier Undheim her i avisen.

Undheim kunne ikke gå på akkord med egne verdier, som i dette tilfellet innebar å ødelegge matjord.

Annonse

Anders Undheim mener Time-tilfellet er en enkeltsak, og at partiet må dømmes for sin innsats over tid. KrF er partiet som vil holde tilbake minst mulig jord når bønder selger til andre som tilleggsjord, påpeker Undheim.

Når grunneiere vil selge jord, men beholde jord rundt eget tun, er det altså en restriktiv linje som gjelder. Når de vil dele fra jord for næringsbygg og asfalt, sier Undheim ja.

Jordvern passer - men sjelden akkurat der og da, når en konkret utbygging ligger på bordet. Da finnes det alltid gode grunner for å avvike fra prinsippet. Slik blir jordvern ikke lenger et prinsipp, men en floskel.

Vi legger til grunn at den jevne velger i Time har hatt inntrykk av at en stemme til KrF var en stemme til verdien jordvern. Det viste seg altså å være feil. En av de tre kandidatene velgerne stemte inn, viste seg å stemme ut fra andre verdier.

Nationen forsvarer det lokale selvstyret i et land som ellers er sentralstyrt. Vi forsvarer også representanters rett til å stemme etter egen samvittighet.

Samtidig er vi tilhenger av ryddighet overfor velgerne. Det er bra at KrF reagerte da lokallaget i Time ville fremskynde snarere enn begrense ødeleggelsen av matjord.

Anders Undheim sier han er åpen for å melde seg inn i KrF igjen. Om hans verdisett inneholder en viss prinsippfasthet, lar han være. Både av hensyn til partiet og seg selv.

Når man først har stått opp for sine verdier, blir det for dumt å forsøke å skjule dem bak et partimedlemsskap igjen.