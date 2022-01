Venter klar tale fra Vedum

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Hva tenkte Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum da Akershus Ap gikk imot egne løfter og en av Sps kjernesaker – og unisont stemte nei til oppløsning av storfylket Viken? Og det med to Ap-statsråder og en statssekretær for Ap involvert.

Det kan vi antakelig få et svar på under Lokalsamfunnsforeningens årskonferanse på Gardermoen mandag og tirsdag. Oppløsning av Viken er naturlig nok et brennhett tema under konferansen. Ikke minst fordi de stridende parter internt i Viken Ap ennå ikke har fattet vedtak om megafylkets framtid. Det skjer 5. februar.

Trygve Slagsvold Vedum skal altså innlede om "Hurdalsplattformen i et lokalsamfunnsperspektiv." Dermed kan det vanke noen klare beskjeder til Akershus Ap.

Vedum får under konferansen følge av Danmarks innenriksminister Kaare Dybvad Bek, Socialdemokratiet, som i 2015 skrev boka "Udkantsmyten: hvordan centraliseringen af Danmark ødelægger vores økonomi og sociale sammenhængskraft".

Den danske sosialdemokratiske regjeringas desentraliseringspolitikk ser ut til å ha like mye til felles med Sp som med søsterpartiet Ap, og vel så mye sammenlignet med Akershus Ap.

Hva statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) tenker om at det nå er full intern strid i Viken Ap om oppløsning, med to av hans statsråder involvert, kan vi bare spekulere i.

Vi kan heller ikke annet enn å spekulere rundt årsaken til at utenriksminister Anniken Huitfeldt og kunnskapsminister Tonje Brenna fra Akershus Ap stemte nei til å oppløse Viken. Ap og Sp er som kjent enige om å oppløse Viken i Hurdalsplattformen.

Kan det være slik at Akershus Ap, statsrådene inkludert, ser for seg at det kan samles mer makt på Ap-hender i megafylket Viken, enn i de tre fylkene hver for seg? I så fall er det like stor forskjell på synet på folkestyret internt i Ap, som det er mellom Akershus Ap og Sp. For Buskerud Ap gikk forrige uke inn for å oppløse Viken.

Martin Kolberg, Ap-veteran og leder i Buskerud Ap, sa det slik til NRK: "En slik sentralisering som Viken representerer, svekker tilhørigheten i befolkningen til de vedtakene som politikken fatter (...) en slik sentralisering (er) en utfordring til demokratiet i vår region (...) Det andre er at vi har en kontrakt med våre velgere om at vi skal gå for oppløsning av Viken etter valget".

Lokalsamfunnsforeningens leder, tidligere Ap-ordfører i Skiptvet i Østfold, Svein Olav Agnalt, har i årevis vært en tydelig stemme mot Viken-sentraliseringen. Det var også Agnalt og Lokalsamfunnsforeningen som sørget for å få fram Kommunekonsults notat om Viken-administrasjonens ensidige, negative rapport om konsekvensene av å oppløse Viken. Kommunekonsult slo fast at "bukken hadde skrevet rapport om havresekken".