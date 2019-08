Venstres tap

Blekket i Venstres underskrift på statsminister Erna Solbergs bompenge-ultimatum rakk knapt å tørke – før miljø- og samferdselsbyråden i Oslo rykket ut: «Det er uaktuelt å kutte i bompengene!», erklærte MDGs Lan Marie Berg. «Bomavtalen er en seier for Frp, men en elendig avtale for barna og fremtidens generasjoner», fortsatte Lan, og la til at «kloden koker» og «Amazonas brenner».

Partiet Venstre, som insisterer på å være et miljøparti, rammes i grunnen for andre gang. Først har det logikken mot seg at både Venstre og Frp kan «gå seirende» ut av en bompengeavtale Frp har lagt premissene for. Deretter kommer altså MDGs «grønne» angrep på avtalen. Det rammer nok Venstre, men i praksis rammer det først og fremst hovedstaden.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) stempler Lan Marie Bergs reaksjon som «vanvittig». Så bør også enhver avvisning av penger til samferdsel fra staten bekymre Oslo-velgerne. Oslo MDG kunne med fordel tatt hensyn til at Oslo er landets hovedstad. Også medborgere og virksomheter som holder til utenfor byen, har jevnlig ærend innenfor bygrensene. Det kan forstås at MDG er i ferd med å få ry på seg for å ekskludere alle andre enn «de unge og 100 prosent friske og syklende på Grünerløkka».

Ifølge Jon Georg Dale avviser Lan Marie Berg på vegne av Oslo mellom 5 og 6 milliarder statlige kroner til kollektivsatsing og bomkutt.

Frp-leder Siv Jensen sier hun er fornøyd, men «ikke jublende». Hun har lenge sett av meningsmålingene at partiet får svi – ikke minst for å ha lovet velgerne bompengekutt i årevis uten å innfri. Tvert imot. Folks bompengeutgifter når nye høyder på Frps regjeringsvakt. Det gjenstår å se om regjeringas nye bompengeavtale kan reise Frp-kjerringa.

Ifølge Transportøkonomisk Institutt (TØI), vil avtalen først og fremst gagne bilistene i distriktene, som får bomkutt og fjerning av bommer. Dersom det viser seg å være riktig, og reduksjonen i bompengebelastningen blir betydelig i distriktene, er det gledelig. Det er som kjent nødvendig å kjøre bil i distriktene.

Avtalen, som kalles «bompengeskissen», omhandler også andre temaer enn bompenger. Det ser ut til at den interne forhandlingen om statsbudsjettet for 2020 er godt i gang. Ett av kulepunktene ser ut til å være en klar Venstre-seier: «Bygging av sykkelhotell».

Et annet av punktene lyder: «I statsbudsjettet for 2020 kommer regjeringen tilbake til styrking av rassikring og utbygging av bredbånd i distriktene». Formuleringen tyder på at regjeringa ser behov for å plastre sårene etter den massive sentraliseringspolitikken den har valgt å føre.

Oppsummert Vondt 1 Det har logikken mot seg at både Venstre og Frp kan «gå seirende» ut av en bompengeavtale Frp har lagt premissene for. Venstre framstår som tapere. Verre 2 Venstre rammes også av MDGs Lan Marie Berg, som avviser regjeringas bompengeavtale på «grønt» grunnlag, på vegne av «barna» og «kloden». Bedre 3 Ifølge TØI, er det bilistene i distriktene som vinner på regjeringas bompengeavtale.