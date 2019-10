Venstres lange vei til sentrum

– Vi må bli tydeligere i ledelsen slik at alle skjønner hva vi vil og hvorfor vi vil det, sa partileder Trine Skei Grande til Venstres landskonferanse i helga. Det er påkrevd medisin.

– Det må bli slutt på den tida der vi leter etter olje, sa Grande. Første virkedag etter partilederens tale ga Venstres Ola Elvestuen tillatelse til prøveboring etter olje ved Træna-revet.

Venstre peker på at det var den rødgrønne regjeringen som åpnet feltet for oljevirksomhet i 2011. Det er riktig. Det er også en erkjennelse av Venstres tilkortkommenhet, som administratorer for grå petroleumspolitikk.

Partilederen lover et mer inkluderende og lyttende parti. Pelsnæringen ble vedtatt lagt ned etter press fra Venstre under regjeringsforhandlingene på Jeløya, uten verken dialog eller enighet med næringen om erstatning.

Regjeringens forslag til erstatning kom i etterkant. Advokatforeningen påpeker at regjeringen dropper etablerte prinsipper for ekspropriasjonsrettslig erstatning, til fordel for en ukjent særordning med bokført verdi.

Pelsnæringens regnskapsførere finner at regjeringens opplegg vil påføre enkeltbønder tap på mellom 2 og 28 millioner kroner.

Annonse

Abid Raja snakker om å gjenreise Venstre som sentrumsparti. Sentrum, i den tradisjonelle betydningen Sp, KrF og Venstre, står sterkt hos velgerne for tiden.

Men slik arbeidslivspolitikk er sentralt for enhver rød regjering, finnes det knapt et sentrumsalternativ uten en omforent, sterk distriktspolitikk.

Noe slikt finnes ikke i dag. Venstre kaller Sp et populistisk parti, mens Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum erklærer at Venstre har forlatt sentrum.

Ordbruken er beklagelig. Som Nationen-serien "Den stille sentraliseringa" viser, bidrar regjeringen til at domstoler, trafikkstasjoner og lensmannskontorer tar flyttebilen til sentrum. Folk i distriktene ser ikke engang at Venstre prøver å bremse.

Medlemslistene viser at parti-grasrota er i oppløsning. Venstre-ordfører Torbjørn Lindseth, peker på Venstres dårlige valg sentralt, om sentralisering og byråkratisering, og at Venstre har gitt opp folkelighet og åpenhet.

Venstres partiledelse tok partiet i regjering med Frp, i strid med hva velgerne ble forespeilet. Samme partiledelse latterliggjør nederlagene til Sp i den rødgrønne regjeringen.

Dersom Venstre skal sette Abid Rajas utmerkede målsetting om Venstre som sentrumsparti ut i livet, må det trolig ny partiledelse til.

Oppsummert På leit 1 Fornyelse og gamle prinsipper skal bringe Venstre opp over sperregrensen. Utydelig grønt 2 Fløypartisamarbeid, oljegrå klimapolitikk og illiberale næringsforbud frister ikke velgere. Nytt sentrum, nye folk 3 Utnavn og hånlig latter mot Senterpartiet vil ikke gjenreise Venstre som sentrumsparti.