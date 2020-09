Venstre rett til høyre

Venstre er blitt et tydeligere liberalistisk parti, og partileder Guri Melby ønsker seg MDG inn i høyreregjeringa. At hun tør.

Venstre har hatt landsmøte, valgt ny ledelse og vedtatt ja til norsk EU-medlemskap. Leder Guri Melby og nestlederne Sveinung Rotevatn og Abid Raja tilhører alle det flertallet som stemte ja til EU under landsmøtet.

Guri Melby insisterer på at det er små politiske forskjeller mellom henne og den avgåtte lederen, Trine Skei Grande. Ifølge den nye Venstre-lederen skiller de to lag på bare én politisk sak: Synet på norsk EU-medlemskap.

Spørsmålet om norsk EU-medlemskap kan neppe med rette karakteriseres som "bare én sak". Det handler som kjent om Stortinget skal beholde den makten det har igjen etter EØS, eller ei. Det handler også om å prioritere demokratisk, politisk styring framfor markedsstyring og fri flyt. Og det handler om å støtte opp om EUs traktatsfestede politikk – basert på en stadig økende forbruksvekst.

Det handler altså om bevaring av folkestyret eller ei. Det handler om å forplikte seg til å føre høyrepolitikk, og det handler om retten til å føre en egen miljø- og distriktspolitikk i dette langstrakte og karrige landet. Det kan neppe kalles "én sak".

Norske myndigheters årelange kamp for å beholde differensiert arbeidsgiveravgift i EØS er et tydelig symptom på hva Brussel bruker overnasjonaliteten til: Sikre fri konkurranse og fri flyt. Stortinget må ikke vedta ordninger som ifølge Brussel kan virke konkurransehemmende.

Venstres ja til EU-vedtak presiserer at "Norge må ha egne løsninger for fiskeri og landbruk". Forhandlingene med EU i forkant av folkeavstemningen i 1994 viste med all tydelighet at Norge ikke får varige unntak fra EUs landbruks- og fiskeripolitikk. Derfor har Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum et poeng når han hevder at Venstre fører velgerne bak lyset med denne formuleringen.

Men Venstres ja til EU kom ikke som noen stor overraskelse. Venstre gikk inn i en regjering der Frp satt, selv om Trine Skei Grande hadde garantert velgerne sine at det ikke ville skje. Det er tydelig at den liberalistiske fløyen i partiet er stor og dominerende.

De som lurte på om Guri Melby kunne tilhøre "det gode, gamle Venstre", som for eksempel Odd Einar Dørum representerer, har fått svar: Det gjør hun ikke. Nestleder Sveinung Rotevatn er en tydelig liberalist, mens nestleder Abid Raja har en tendens til å stemme med flertallet. Hele Venstreledelsen står altså på den liberalistiske ja til EU-linjen. Dersom landsmøtet var representativt, så har ledelsen også et flertall av dagens venstrefolk i ryggen.

Guri Melby insisterer på at det er viktig for Venstre å sanke stemmer utenfor Oslo også, i distriktene. Lite tyder på at det vil lykkes. EU-motstanden er sterk i både bygd og by, men sterkest i bygdene. Samtidig er Venstre medansvarlige for Solberg-regjeringas sentraliseringspolitikk. Venstre viser heller ingen tegn på at partiet tar distriktsopprøret inn over seg.

Guri Melby sier hun ikke har noe imot å "forsterke" Solberg-regjeringa med MDG. Med sitt byfokus og sitt EU-ja, mangelen på tydelig vekstkritikk og uten vektlegging av fordelingspolitikken, er det ikke unaturlig om MDG velger høyresida. Men dersom MDG etablerer seg til høyre, endog i regjering, hvorfor skal velgerne da stemme på Venstre? Mange kaller allerede MDG for "Det nye Venstre".