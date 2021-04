Venstre på vidvanke

Regjeringas noe enøyde grep i klimaplanen er å tredoble CO₂-avgiften til 2000 kroner tonnet innen 2030. Klimameldinga ble drøftet i Stortinget torsdag. Da ble det klart at opposisjonen og Frp mener avfallsbransjen må slippe CO₂-avgift.

Det skulle også bare mangle. Vi bidrar alle med søppel så å si hver eneste dag. Avfallshåndtering er en samfunnstjeneste.

Men i regjeringskorridorene er det markedstenkingen som rår grunnen. Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) rykket ut og slo alarm: "Opposisjonen vil ikke at forurenseren skal betale!". Det er en feilslått kritikk.

Rotevatn har neppe tenkt langt nok. Det er altså produsenter og forbrukere som forurenser, og avfallsbransjen som tar seg av denne forurensingen.

Det er åpenbart langt viktigere å få ned forbruk og forsøpling enn å dynge avgifter på avfallsbransjen.

Som SVs Lars Haltbrekken sier det: "Det viktigste med dette er å redusere den totale søppelmengden. Da må vi legge avgiften på for eksempel produsentene eller de som selger fossil plast. Da blir fossil plast dyrere, og bruken går ned."

Haltbrekken argumenterer også med markedsmekanismer, og bør dermed snakke et språk Rotevatn forstår.

Klimaministerens argumentasjon er tynn: "Klemetsrud i Oslo slipper alene ut CO₂ tilsvarende 200.000 biler. Å frita disse fra CO₂-avgift er både urettferdig mot annen industri og lite effektiv politikk", sier Rotevatn til NTB.

Det kan neppe kalles urettferdig å legge avgift på de produsentene som tjener penger på å produsere det verste søppelet framfor bransjen som håndterer søppelet.

Opposisjonspartiene går altså inn for at avgiften på avfallsforbrenning må flyttes tidligere i verdikjeden, altså til produsentene av det mest klimafiendtlige søppelet – som for eksempel fossil plast. Forslaget støttes av Ap, Sp, SV og Frp. MDG trakk seg da Sveinung Rotevatn slo sin underlige alarm.

Resultatet av klimaministerens forslag om å øke avgiftene for avfallsbransjen, er først og fremst at en større andel av avfallet blir eksportert til andre land. Som Frps Terje Halleland peker på: "En særnorsk avgift på avfallsforbrenning vil føre til mer eksport av avfallet og vil bare flytte norske utslipp."

Det er hverken miljø- eller klimavennlig å eksportere norsk søppel til utlandet for at det skal bli brent der.

Vi må ta hånd om vår egen avfallshåndtering. Og den må være kortreist, altså foregå der søppelet produseres. I Oslo bor det mye folk. Det er derfor det brennes mye søppel på Klemetsrud.

Klimaminister Sveinung Rotevatn bør koste på seg å tenke noe lenger før han slår alarm neste gang.