Venstre for EØS og mot Sp

Venstres strategiske veier er uransakelige. Partiet går i regjering med Frp etter å ha lovt velgerne å ikke gjøre det. Venstre faller til rundt 2 prosent på meningsmålingene og helt ned på 1-tallet på et par målinger. Venstre-ledelsen nekter å kalle det krise. Under landsmøtet i forkant av lokalvalget – og etter distriktsopprør i egne rekker – velger Venstre Senterpartiet som hovedfiende. Så utpeker Venstre EØS som en hovedsak i lokalvalget.

Motivet ser ut til å være å styrke «Urban-Venstre» ytterligere. For det hjelper ikke om venstrefolk står grytidlig opp om morgenen i valgkampen, partiet kan ikke konkurrere med Sp om distriktspolitikk. De er ikke skodd for det, viste Venstre-landsmøtet, og mangler fast grunn under føttene fordi partiet borger for regjeringas sentraliseringspolitikk. Som valgforsker ved Universitetet i Oslo, Bernt Aardal, slo fast i Nationen lørdag: ««Ingen har så høg status i distriktspolitikken som Sp».

Landsmøteuttalelsen «Levende lokalsamfunn i hele Norge» vitner om et halvhjertet og ikke særlig vellykket forsøk på å framstå med en distriktspolitikk. I uttalelsen ramser Venstre opp 40 punkter, mange av dem så generelle at de blir intetsigende. Som for eksempel punkt nummer 40: «Sikre matproduksjonen over heile landet.» Eller nr. 33: «Styrke frivillig arbeid og skape gode miljøplasser i bygdene som gir rom for aktivitet og kulturtilbod.»

Vi finner et annet blaff av landbrukspolitikk i punkt 11: «Innføre miljøavgift på soya til kraftfõrproduksjon.»

På flere av punktene er Landsmøte-Venstre i strid med Regjerings-Venstre, som i punkt 31: «Venstre vil at offentlege innkjøp vert brukt aktivt til å skape lokale arbeidsplassar der lokal kompetanse og ressursar vert utnytta.» EØS-avtalen setter i stor grad bom for å prioritere lokalt næringsliv. Venstre-ledelsen vet at regjeringa vil gjøre det enda vanskeligere å prioritere lokalt næringsliv, gjennom å be EU om å innføre meldeplikt på flere tjenesteområder. Dersom lokale myndigheter vil fatte et vedtak som EU mener kan komme til å hemme den frie konkurransen, så stoppes det.

Det er kritikken mot denne meldeplikten, som Abid Raja har kalt «fordummende tull». Mens meldeplikten møter massiv kritikk i EU-landene – ut fra hensynet til nettopp «levende lokalsamfunn».

Venstre vil altså gjøre EØS til en hovedsak i valgkampen før lokalvalget. «Vi må snakke mer om hvor viktig EØS er og vi må konfrontere Sp på det», sa «distriktsopprører» Alfred Bjørlo til Klassekampen. Kanskje det er bekvemt å forsvare EØS framfor å diskutere distriktspolitikk med Sp? Uansett blir rommet for å utdype partiets distriktspolitikk og lokale politikk mindre. Så spørs det hva de velgerne som lever i lokalsamfunn i hele Norge, mener om det.

Oppsummert Lite å hente 1 Venstre vedtok en overfladisk og tynn distriktspolitikk, og er ikke skodd for valgkamp med Sp. Venstre står heller ikke på fast grunn, så lenge partiet borger for regjeringas sentraliseringspolitikk. I konflikt med seg selv 2 På flere punkter er Landsmøte-Venstre i konflikt med Regjerings-Venstre. Hyller EØS 3 Venstre skal hylle EØS i lokalvalgkampen, og angripe Sp. Frp er altså blitt stuerent i Venstre-kretser.