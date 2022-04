Velkomne Nato-medlemmer

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Finlands statsminister Sanna Marin leder et land som har levd allianseløst med sin store nabo i øst siden 2. verdenskrig. Finnene har manøvrert sin nøytralitet forsiktig og klokt langs sin lange grense mot Sovjetunionen, senere Russland.

Nå kaster finnene seg seg rundt. "Russland er ikke den naboen vi har forestilt oss", som Sanna Marin formulerer det. Det parlamentariske og folkelige flertallet for medlemskap er tydelig. Også venstrepartiet Vänsterförbundet vil akseptere et medlemsskap, dersom også Sverige blir med.

Finnenes raske prosess har påvirket svenskene, som tradisjonelt har en mer ideologisk og varsom tilnærming til Nato. Avisen Aftonbladet endret denne uken sin grunnholdning til Nato-medlemskap fra nei til ja.

– I 2014 annekterte Vladimir Putin Krim som en nåtids Adolf Hitler. Og akkurat som på 30-tallet tvilte Vesten. Nå har samme slags ettergivenhetspolitikk ledet til enda en storkrig, skriver lederskribent Anders Lindberg.

Det svenske regjeringspartiet Socialdemokraterna sa i starten av krigen nei til Nato-prosess. Men finnenes resolutte prosess har endret spillereglene også i Stockholm.

En ny meningsmåling viser at dersom finnene går med i Nato, vil 64 prosent av svenskene også gå med. Svenskene vet av lang erfaring hvor strategisk ettertraktet Gotland er, der øya ligger som Østersjøens lås. Gotland er allerede i russernes søkelys. Det vil ikke bli mindre skarpt dersom Finland blir Nato-territorium.

Nato-medlemsskap er ingen liten sak, og burde ikke være en hastesak for noe land. Russlands angrepskrig i Ukraina gjør det likevel påkrevet, av militære hensyn: Russlands despot Vladimir Putin har bundet opp nesten all sin militære kapasitet rundt Ukraina. Han har ikke ledige ressurser å sette inn for å true våre nordiske naboer.

I juni kan Sverige og Finland ha levert medlemssøknad i Nato, og vil trolig allerede få en midlertidig sikkerhetsgaranti fra ett eller flere Nato-land.

Det russiske regimet reagerer på sitt sedvanlige vis.

– Sverige och Finland har fått alle advarsler om konsekvensene en eventuell inntreden i Nato vil innebære, sier russisk UD, via talsperson Maria Zakharova. Russerne truer blant annet med atomvåpenutplassering rundt Østersjøen.

I Kreml er premisset fortsatt at små land kan reduseres til brikker i store lands interessesfærer, alternativt til ruinhauger dersom de ikke føyer seg. Dette premisset kan og må ikke aksepteres.

Statsminister Jonas Gahr Støre ser gjerne at Sverige og Finland blir medlemmer i Nato. Det gjør vi også. Det vil utvide og styrke nordisk sikkerhetssamarbeid.