Velkommen kunnskap om skatt

Regjeringen lovet i 2018 en utredning og eventuell innføring av grunnrenteskatt på havbruk fra 2020. På mandag får vi se hva det partssammenastte utvalget foreslår.

Som Finansdepartementet selv skriver det: En overskudds­basert grunnrenteskatt vil innebære at fellesskapet får en andel av grunnrenten, også i eksisterende konsesjoner.

Havbrukstillatelser utstedes av staten som en beskyttet og begrenset rett, slik kraft- og oljeindustrien har det. Bare de to sistnevnte betaler grunnrente.

Regjeringsplattformen sier at naturressurser bør beskattes slik at lønnsomme ressurser kan utvinnes samtidig som overskudd tilfaller fellesskapet. Tilnærmingen er riktig. Skattesystemet skal ikke drepe naturbasert næring i fjell og fjord, men skape lokal aksept for, og fordele overskuddet fra virksomheten.

Når pumpingen av olje og gass tar slutt, trenger vi mer verdiskaping på land. Det vil høres, synes og luktes lokalt. Grunnrenten oppstår lokalt, og må hentes inn igjen lokalt.

Som det heter i Stortingets utredningsvedtak: "Vertskommuner skal sikres stabile og forutsigbare årlige inntekter for bruk av areal og for å tilrettelegge for nytt areal for oppdrettsnæringen, også når det ikke er vekst."

Det er ingen solnedgangsindustri som nå imøteser mulige skatteøkninger. De ti største konsernene innenfor havbruk omsatte for 16,9 milliarder kroner i fjor, og satt igjen med et skattbart overskudd på 5,7 milliarder. Det viser tall innhentet av iLaks og Klassekampen.

Også oppdrettsindustrien har nytt godt av at den generelle selskapsskattesatsen i Norge er kuttet fra 28 til 23 prosent siden 2013. Det samme Skatteutvalget som foreslo denne reduksjonen, foreslo samtidig at skatten på stedbundne ressurser som gir ekstraordinær avkastning bør økes, og vurderes innført for havbruk.

Den delvis selvforskyldte luseoppblomstring og andre helse- og miljøproblemer som rammer næringen er en påminner om at fjordene er en begrenset ressurs. Merdene i fjorden må begrenses som vindmøller på land og vannkraftverk i elvene.

Flere partier har varslet motstand mot grunnrenteskatt i fjorden allerede før utvalgets rapport er kjent. Noen bruker ord som "ekstraordinær særskatt" og "lakseskatt" om en skatt som er ordinær og veletablert, og som ikke handler om laks, men om grunnrente.

Det er å håpe at offentlige utvalg og utredninger fortsatt skal ha en plass i en kunnskapsbasert samfunnsstyring. Prematur nedsabling av uutredede skattegrep bidrar ikke positivt i så måte.