Velkommen etter, statsråd

Rapportene om ustabilt bredbånd og dårlig nettilgang skurrer inn fra hjemmekontorer, næringsliv i distriktene og fra digitale kommunestyremøter rundt i landet. Alle er enige om at mangel på stabilt nett er et demokratisk problem.

Like enige er vi åpenbart ikke om hvor effektivt den sittende regjeringa har håndtert utbygginga av en nasjonal infrastruktur som er like viktig som vegnettet, strømmen og jernbanen.

Les også: Den digitale veien ad undas

Tidligere har distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) - blant annet gjennom fire debattinnlegg her i avisen bare siden oktober - avvist alle påpekninger om at store deler av distrikts-Norge fortsatt ligger i den digitale skyggen, at det bevilges for lite penger og går for sakte. Tvert imot, hun har vist til at ingen annen regjering har tatt så store digitale steg mot full dekning.

Nå skal det sies at det er lite hensiktsmessig å sammenligne seg med de rødgrønne som styrte fra 2005 til 2013 - eller med noen regjering før det. Det skulle bare mangle om ikke Erna Solbergs regjering har brukt mer penger på bredbåndstilskudd enn Jens Stoltenberg gjorde. For åtte år siden var den tilgjengelige teknologien - og folks behov - av en helt annen størrelse.

Annonse

Men nå nærmer det seg stortingsvalg. Da er det lurt å vise handlekraft og svare på tapte anrop fra lokalpolitikere, næringsliv og innbyggere - velgere - som er blant de 44 prosentene i grisgrendte strøk som stadig mangler høyhastighetsbredbånd.

Torsdag lanserte regjeringa derfor ei “distriktspakke” som skal styrke utbygginga av bredbånd. I nyhetene lovte Helleland 500 millioner kroner ekstra til "et digitalt taktskifte". Da har hun kanskje ikke vært så fornøyd likevel?

“Nå blir det muligheter for å ta i bruk digitale verktøy”, sa Helleland til NRK torsdag. “Nå blir det enklere å tilby gode, digitale velferdstjenster og de nye jobbene som skapes i distriktene får nye muligheter”. Ja, det er det vi har etterspurt.

Høyre-regjeringa har stolt på at markedet skal ta hoveddelen av ansvaret for den digitale utbygginga, og at det offentliges viktigste rolle er å tilrettelegge for investeringer. Det har ikke vært nok.

Som vi har påpekt på lederplass tidligere: det er på høy tid det blir innhold i begrepet “digital allemannsrett” som ble lansert for 22 år siden. "Høyhastighets bredbånd til alle kan rett og slett ikke bygges over natten", har Helleland skrevet i Nationen. Nå venter vi på hvilket år hun mener vi skal være i mål.