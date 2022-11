Velferdstjenester står på spill

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

I disse dager legger kommunedirektører – det som før het rådmenn – og kommunestyrer over hele landet fram sine budsjettforslag for det kommende året. Det er ingen enkel jobb. NRK bruker Bodø kommune som eksempel i beskrivelsen av trange tider. Nordlands-kommunen står foran kutt på til sammen 113 millioner kroner.

Det innbefatter kutt i skolehelsetjenesten, utekontakten og psykisk helsetjeneste, der i alt 17,5 årsverk skal bort. Hvis budsjettforslaget går gjennom i bystyret, fjernes i alt 41 millioner kroner fra driften av helse og omsorg.

Det kommer til å merkes. Budsjettkuttene går direkte ut over det velferdstilbudet og de tjenestene som kommunen skal tilby sine innbyggere.

Iris Søderholm er hovedtillitsvalgt for psykologene i Bodø kommune og kaller det «katastrofalt for barn og unge». Helsesykepleier og jordmortjenesten er også inne på kuttlisten.

Risikoen er stor for at så stramme budsjetter fører til en rasering av tilbud som er bygd opp over år. Det går ut over de yngste og mest sårbare gruppene i kommunen.

I Eidsvoll kommune i Viken ber ordfører Hege Svendsen (Ap) alle stålsette seg for hva de har i vente. Det varsles upopulære kutt for å få budsjettet til å gå opp.

– Jeg kan ikke huske en budsjetthøst i Kommune-Norge som har vært så krisepreget. Det sier kommuneekspert Håvard Moe i KS Konsulent til nrk.no.

Moe forklarer situasjonen med at noen kommuner hadde gode tider under pandemien fordi de fikk større statlig kompensasjon over inntektssystemet enn de kostnadene de faktisk hadde ved pandemihåndteringen. Deretter kom skattereformen som gjorde at flere tok ut økt utbytte i 2021 og dermed ga flere kommuner økte skatteinntekter.

Et par slike år med høye inntekter har bidratt til å dekke over reelle behov for omstilling ute i kommunene – inntil nå. Og så kommer eldrebølgen i tillegg. Penger vil måtte flyttes fra oppvekst til omsorg.

– Man går fra en pandemiøkonomi til en skatteøkonomi til en krigsøkonomi, sier Moe til NRK.

Da finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) la fram regjeringens forslag til statsbudsjett, ble det klart at kommunesektoren får trange kår i årene som kommer. En vekst i frie inntekter på 2,6 milliarder kroner for 2023 – opp 0,6 prosent – er i praksis ingen reell vekst. Det er mer et plaster på kommunenes stigende pensjonskostnader og andre utgifter ved demografiutviklingen.

SV vil i sitt alternative budsjett bruke 5,6 milliarder kroner mer i kommunesektoren. Én milliard mer i frie midler, men også penger til klimaarbeid, sykehjem, ressurskrevende brukere, SFO og bibliotek.

Parallelt med at Ap/Sp og SV forhandler fram mot desember, og uavhengig av hvor statsbudsjettet lander, må kommunene uansett gjøre svært tøffe prioriteringer lokalt. Helt grunnleggende velferdstjenester ligger i potten.