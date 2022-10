Veivedlikehold må ikke bli salderingspost

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

I en undersøkelse Norstat har gjort for Norges Automobil-Forbund (NAF), svarer 46 prosent av befolkningen at de ikke er trygge på at veiene er godt vedlikeholdt. Svært mange av oss merker dette daglig.

Det åpenbare vedlikeholdsetterslepet på fylkes- og riksveinettet gjør at bare halvparten av oss har tillit til arbeidet som blir gjort for å opprettholde veistandarden her i landet.

Det er helt nødvendig å rope varsku om at regjeringens forslag til statsbudsjett ikke inneholder nødvendig satsing på rassikring og vedlikehold. En rekke organisasjoner har gått sammen om å si ifra:

NAF, kommunenes organisasjon KS, Nasjonal rassikringsgruppe, Rådgivende Ingeniørers Forening, Maskinentreprenørenes forening og Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg har gått sammen om å kreve at regjeringen kommer med en vedlikeholdsgaranti.

Annonse

– Vi frykter at veiene vil bli dårligere med dette budsjettet. Investeringer kuttes, samtidig som de store midlene til vedlikehold uteblir. Det er ikke ansvarlig å fortsette som før, når etterslepet på veiene er så enormt, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

Dette er særlig alvorlig i og for distriktene. Både lokalsamfunn og næringsliv er avhengig av et veinett som er trygt, framkommelig og til å stole på. – I Distrikts-Norge er det bilen som knytter folk sammen, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF til Nationen.

Dessuten er bilen, traileren, lastebilen, varebilen og bussen selve navet i både distriktsarbeidslivet, næringslivet og for norsk eksportindustri. I bilen fraktes melk, dyr, fisk, post, materialer og mennesker. Samferdselspolitikk er altså en helt sentral del av distriktspolitikken denne regjeringen ønsker å drive.

To av tre i distriktene sier at de mener politikerne bør prioritere vedlikehold av vei, ifølge Skjøstad. Dårlige veier og rasfarlige strekninger skaper bekymring for folk i hverdagen. Utforkjøring er den vanligste ulykkesformen på fylkesveiene og veiens utforming har stor betydning for hvor alvorlig utfallet blir.

Vedlikeholdsetterslepet er beregnet til rundt 100 milliarder kroner. Det må på plass for å opprettholde bosettingen i hele landet og for at folk skal kunne ferdes trygt til og fra skole og jobb i hverdagen. Det er også nødvendig for lønnsomheten og arbeidsplassene i norsk næringsliv.

Ny asfalt, midtrekkverk, rassikring, oppmerking og tilstrekkelig bredde er nødvendig. Også for å snu ulykkesstatistikken på norske veier og nærme seg nullvisjonen for dødsulykker i trafikken.