Vedum må ta regningen for reverseringen

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn.

I begynnelsen av januar sa Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum at staten skal ta hele regningen for oppløsningen av sammenslåtte fylker. Det må gjelde for både Viken, Troms og Finnmark, Innlandet og Vestfold og Telemark – hvis de til slutt faller ned på beslutningen om reversering.

Fylkesrådsleder i Viken, Siv Henriette Jacobsen (Ap), har vært veldig klar på at de forventer at staten stiller opp og bekoster oppløsning av de tvangssammenslåtte fylkene.

Da Østfold, Buskerud og Akershus ble slått sammen, dekket staten kun 45 av 336 millioner kroner. Å løse opp alle de fire fylkene som nå er på ulike stadier i reverseringsprosessen, vil kunne koste opp mot nærmere 700 millioner kroner totalt, ifølge beregninger som fylkene selv har gjort.

Det er åpenbart et mål for alle parter å gjøre oppløsningen rimeligst mulig. Vedum har noe ullent sagt at «staten skal bli enig med fylkene om hva den endelige kostnaden skal være». Vi forventer at han fjerner all tvil om det statlige ansvaret.

Aps stortingsrepresentant fra Telemark, Lene Vågslid, har omtalt det som kostnader Erna Solbergs regjering «har påført landet", «ei nødvendig eingongsutgift" som Ap/Sp-regjeringa bare må ta.

Tore O. Sandvik er fylkesordfører for Ap i Trøndelag. Han tar til orde for at fylkene som søker om skilsmisse selv må ta de økonomiske konsekvensene og brorparten av regningen selv.

Det vil vi advare mot. De økonomiske konsekvensene av det statsminister Jonas Gahr Støre har kalt «et makkverk av en reform» kan ikke gå på bekostning av brukerne av fylkeskommunens tjenester.

Å ta pengene fra driftsbudsjettene til fylkeskommunene som løses opp vil raskt ramme tjenestene til innbyggerne. Det vil gå ut over alt fra elevene i videregående skoler, til kollektivtilbudet og næringsutvikling i regionen, samt fylkesvegene, tannhelsetjenesten og kulturtilbudet.

Sandvik har likevel et poeng når han sier det er urimelig å «sende regninga til alle oss andre» når Viken søker om å løses opp.

«Det må være fullstendig uaktuelt at driftsunderskudd fordeles på resten av fylkene, og at opparbeidet gjeld saneres av staten, med mindre alle fylker får samme gjeldssanering», skriver Sandvik på NRK Ytring, og snakker naturlig nok på vegne av Trøndelag, som er lykkelig sammenslått.

Regionreverseringen har vært og er en prioritert politisk sak for regjeringa. Slike saker må man å ha økonomisk inndekning og planer for. Vi forventer at finansminister Vedum her stiller med friske midler fra statskassa.

Engangskostnadene ved oppløsning – uansett hvor mange fylker det nå til slutt blir – må holdes på et minimum, slik at det ikke begrenser det økonomiske handlingsrommet til noen av fylkeskommunene.