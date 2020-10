Vedum hører ikke på høyre øre

“Trygve, du hører fra meg neste uke!” sa partileder Siv Jensen i talen til Fremskrittspartiets landsmøte i helga. Etterpå ville hun ikke utdype akkurat hva samtalen med Senterpartiets leder skal handle om. Men hun vil åpenbart ha Vedum vekk fra planene om samarbeid med Jonas Gahr Støre.

Det hele virker som et desperat utspill fra Frp. Har de ikke fått med seg hvordan regjeringas sammenslåing- og sentraliseringspolitikk nærmest har kastet folk i armene på Senterpartiet og ført til en oppslutning opp mot 20 prosent?

Det vil si, det er nettopp det Jensen har fått med seg. Og nå med stivt smil forsøker å reversere.

Etter over sju år med ikke-sosialistiske partier ved roret har Trygve Slagsvold Vedum beskrevet Erna Solbergs regjering som et “sentraliseringsmaskineri”. I det maskineriet har Frp vært et sentralt tannhjul.

At en del av velgerne som slutter seg til Vedum hentes fra Frp, rammer naturlig nok Jensen hardt. På Sentios siste meningsmåling for Nationen og Klassekampen, fikk Frp 13,1 prosent. Senterpartiet lå på 17.

Vedum og Senterpartiet har vært et tydelig talerør for distriktene i Norge. Talerør for folk som mister tilgangen til velferdstjenester i nærmiljøet og offentlige tilbud i egen kommune med den den sentraliseringa som har skutt fart de siste sju-åtte åra.

Da vil det være et voldsomt slag for troverdigheten og tilliten, om Vedum nå skulle snu og gå mot høyre.

Ja, Senterpartiet kan måtte forhandle med SV, Miljøpartiet De Grønne og Rødt etter valget, hvis de vil gå i regjering med Arbeiderpartiet. Det kan bli krevende samtaler om skatt, klimapolitikk og olje, rovdyr, bensinavgifter og bompenger.

Og det er ikke-sosialistiske krefter innad i Senterpartiet som gjerne skulle sett at partiet levde mer opp til den første delen av navnet sitt og holdt seg i sentrum.

Men det er mye som forener på rødgrønn side. Sp og SV har samarbeidet godt og har positive erfaringer fra regjeringssamarbeid. De deler en verdiforankring i hvordan de ser landet vårt, har felles oppfatning av forvaltning av lokale ressurser og har samarbeidet om næringspolitisk plattform. Også Sp og MDG kan møtes i en grønn omtanke for jorda.

Å flytte Senterpartiet bort fra det rødgrønne standpunktet partiet har hatt siden Anne Engers avgjørelse i 2005 sitter langt inne. Og Trygve Slagsvold Vedum bør ikke høre på det høyre øret. Siv Jensen kan i høyden håpe på å lokke tilbake noen av velgerne hans.