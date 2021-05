Vedlikeholdsetterslepet øker i helsefarlige skolebygg

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Det må ringe ei stor alarmklokke når Helsetilsynet advarer mot stor fare for helseskadelige forhold i over tusen skoler her i landet. En ny rapport fra Rådgivende ingeniørers forening (RIF) konkluderer med at vedlikeholdsetterslepet for landets infrastruktur og offentlige bygg fortsetter å vokse.

"State of The nation – Norges tilstand 2021" tar for seg både veinettet, sykehus, skoler og vannledninger, og Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør i RIF, mener det er bekymringsverdig at avstanden mellom innsats og behov ser ut til å øke.

Les også: Fryktar vedlikehaldsbudsjettet blir kutta for å dekke over koronatap

Når det gjelder skoler, handler det om ventilasjonsanlegg som ikke fungerer, eller aldri er installert i skolebygg som er både 60 og 70 år gamle, eller eldre. Utslitte gulvplater, vinduer og murpuss bidrar til luftkvalitet som ikke er holdbar, verken for unger eller ansatte, ved 40 prosent av skolene.

Rapporten konkluderer med at det trengs en «ekstraordinær innsats for å sikre et tilstrekkelig tilstandsnivå på kommunale bygg». Ansvaret ligger hos skoleeierne, altså kommunene.

"Kommune, fylkeskommune og stat må forplikte seg til å gjennomføre nødvendig vedlikehold, og de må ha ressurser til å gjøre jobben", sier Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør i RIF.

Annonse

Og det holder altså ikke å fortsette å sette av de samme økonomiske midlene som man gjør i dag, da vil etterslepet bare øke og tilstanden på skolene forverres.

Les også: Pengemangel går ut over unga

Når opplæringsloven sier at «alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring», er det ganske enkelt ikke akseptabelt at ungene – og de voksne som jobber der – år etter år må påpeke mugg og soppskader uten å bli hørt.

Dårlig inneklima henger sammen med astma- og allergiplager, hodepine og konsentrasjonsproblemer. Ikke sjelden rapporteres det om klasserom der vinduer må stå åpne permanent for å få sirkulasjon og tilstrekkelig lufting.

Les også: Vil ha bedre inneklima på gamle skoler

Ifølge Folkehelseloven, har kommunene ansvar for å gjennomføre tilsyn med inneklimaet i egne bygg. Da statsforvalterne i 2019 undersøkte hvordan kommunene ivaretok og fulgte opp dette, ble det konkludert med lovbrudd i 42 av 53 kommuner der det ble ført tilsyn, ifølge NRK. Helse og miljø kommer altså ulovlig langt ned på prioriteringslista når det kun er synlig som "kostnader" i regnskapet.

Det kan være et problem at det er kommunene selv som eier og driver barnehager og skoler, og samtidig en dobbeltrolle med å føre tilsyn i de samme offentlige byggene. Det er åpenbart også et problem for svært mange elever at kommunen de bor i mangler økonomi til å vedlikeholde skolen der de tilbringer store deler av oppveksten.