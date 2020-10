Variert nasjonalt eierskap

Ola Mæle selger nesten 600.000 dekar med skog og utmark i Namdalen til det tyske land- og skogbruksselskapet LAM. Selskapet kontrolleres av Aldrecht-familien, og eier landbrukseiendommer i Tyskland og flere andre land.

Salget er mulig fordi skogeiendommene eies av aksjeselskapene Namdal Bruk AS, Store Bjørhusdal Bruk AS, Tunnsjø Bruk AS og Van Severen & Co AS. Når aksjene skifter eier, følger skogen med, uten å utløse konsesjonsbehandling.

Mange av de AS-eide skogene har lang historie. Storebrand fikk konsesjon på Værdalsbruket, med 58 prosent av Verdal kommune, allerede i 1935.

Meraker Brug eies av Astrup-familiens selskap Astrup Fearnley AS. Bruget har et hundreårig eierskap til 1,3 millioner dekar i Meråker, Stjørdal, Malvik og Steinkjer kommuner.

Flere AS-eide skogeiendommer driver aktiv skog- og utmarksforvaltning, med hytteutvikling og kraftproduksjon. De sysselsetter lokal arbeidskraft i egen regi eller i skogindustri i sine områder.

Samtidig opplever lokalbefolkningen en stor grunneier som ikke alltid lytter til deres interesser. Jakta kan være dyr, bruksrettene kan være vanskelige å utnytte når grunneieren er stor og sitter langt unna bygda. Og overskudd blir disponert andre steder enn i vertskommunen.

Aksjeselskaper eier store eiendommer, men en liten andel av norsk skog. SSBs oversikt fra 2015 viser at 6 prosent av skogarealet eies av "andre private eiere". Her inngår aksjeselskaper, men også konsesjonspliktige eierskapsformer.

Enkeltpersoner eier 78 prosent av det produktive skogarealet. Staten eier 9 prosent, kommuner og fylker 3 prosent. Det gjør også bygdeallmenningene.

Fra 2013 til 2019 sank det ikke-personlige private eierskapet (inkludert AS-eid skog) fra 10,65 millioner dekar til 10,5 millioner dekar, viser tall fra SSB. Det personlig eide, konsesjonsbelagte arealet vokste med én million dekar i samme periode.

Den utviklingen må gjerne fortsette. Ola Mæles salg av 600.000 dekar i Namdalen viser hvorfor konsesjonsmyndigheten bør være svært tilbakeholdne med å akseptere at aksjeselskaper kjøper konsesjonsbelagt skog.

Neste gang arealet selges, er det uten konsesjonsplikt. Ulikt vindkraftverk, der arealet faller tilbake til grunneier etter 30 års leie, er skogen i Namdalen potensielt tyskeid for evig.

De mange, private gårdsskogeierne bør fortsatt være bærebjelken i et mangfoldig, konsesjonspliktig og lokaleid norsk skogbruk, med både store og små eiendommer.