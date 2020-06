Vannkraft som flomsikring

Snømengdene i fjellet bærer bud om flom. Gunstige værvarsler for den neste uka har hittil reddet oss fra storflom i store deler av landet, ifølge Norges Vassdrags- og energidirektorat. I Finnmark er det fortsatt stor fare for skadeflom.

Siden 2011 har flom gjort skade for en milliard kroner nesten hvert eneste år her i landet. Et våtere og villere klima vil bety flere flommer.

Vassdrag med likt flomtilsig får ikke nødvendigvis like store skader. Verdien av store vassdragsreguleringer kom godt fram under flommen på Vestlandet i oktober 2014, da fikk Flåm og Odda skader på tilsammen mer enn en halv milliard kroner. Det var knapt skader i de regulerte nabovassdragene Aurland og Tyssedal.

"Selv om denne høststormen traff veldig bredt over hele Vestlandet... var ingen regulerte vassdrag særlig påvirket av flomskader", heter det i en rapport utført for Energi Norge. Den anslår at reguleringen bare i Telemarksvassdraget sparer kommunene for 100 millioner kroner i årlige flomskader.

Energimeldingen fra 2016 understreker at vektlegging av flomdempende effekt blir enda viktigere, og må tillegges "betydelig vekt" når vassdragskonsesjoner skal gis eller revideres.

"Dette åpner opp for å samtidig vurdere muligheter for økt flomdemping, for eksempel ved at man overfører vann fra et flomutsatt vassdrag til et eksisterende reguleringsmagasin."

Bevisstheten omkring vannkraftens flomdempende effekt øker. Det er på sin plass, spesielt når bevisstheten omkring de biologiske forholdene i regulerte vassdrag også øker.

Noen steder kan flomvoller beskytte mot flom. Men de er dyre, og gir ofte store inngrep i menneskenært landskap og biomangfold.

"Gi oss grønnere vannkraft", skriver et knippe miljø- og friluftsorganisasjoner her i avisen. Det kan være gode grunner til å ta større hensyn til det stedegne artsmangfoldet i de enkelte regulerte vassdrag.

Det betyr også med nødvendighet mindre vannkraft fra de samme vassdragene. Organisasjonene skriver rett ut at flere elver må få vann tilbake. Det betyr også lavere kraftproduksjon og potensielt større flomfare.

Vi må ivareta både biologisk mangfold og trygghet for liv og eiendom langs våre vassdrag.

Det taler for en dynamisk forvaltning der verken gamle vassdragskonsesjoner eller vernevedtak kan være hogget i stein. Som vi vet, eroderer flomvann både jord og stein.