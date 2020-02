Vaksiner som redder liv

Forrige uke var det et nytt utbrudd av meslinger i Oslo. Et barn på ett år ble lagt inn på sykehus etter å ha blitt smittet med meslinger. Fredag og lørdag ble barnehageansatte og rundt 60 barn i Sagene bydel vaksinert mot meslinger. Man regner med at barnet ble smittet på legevakta.

Det er mange sykdommer som kan ta livet av oss. Noen kan helbredes, andre ikke. Og nye virus dukker opp, eller de muterer og blir til nye varianter. Noen virus kan vi vaksinere oss mot, andre virus har vi ikke vaksiner mot enda.

Utbruddet av svineinfluensaen for noen år siden og utbruddet av coronaviruset nå er eksempler på virussykdommer som kan utvikle seg til pandemier, altså globale epidemier. Per i dag finnes det ikke en vaksine mot coronaviruset. Da må vi sikre at vi beskytter oss mot de virussykdommene vi kan.

Annonse

Når vi reiser mer, og frakter mat og varer over store områder, er det også større sjanse for at virus kan spre seg. Da bør vi bruke de midlene vi har til å unngå oppblomstringer av sykdommer som vi kan forhindre gjennom vaksineringsprogrammer.

Det er høy vaksineringsandel i Norge. Det er bra. Vaksinering beskytter både barnet som blir vaksinert, men også barn som av ulike årsaker ikke kan vaksineres, eller som er for små til å bli vaksinert. En vaksineandel på 95 prosent sørger både for å hindre epidemisk utbrudd og fungerer som et vern for barna som ikke kan eller allerede er vaksinerte.

I Europa har antallet sykdomstilfeller og dødsfall på grunn av meslinger økt de siste årene. Første halvår i fjor var det dobbelt så mange meslingersmittede som samme periode året før. Meslinger smitter svært raskt, og WHO regner med at 180.000 døde av meslinger i 2018, de fleste var barn under fem år. Meslinger er aller mest alvorlig i de landene det ikke finnes godt nok utbygd vaksineprogram eller helsevesen. Men det er svært alvorlig at en sykdom som kunne vært utryddet globalt, og som har vært utryddet i mange land, nå dukker opp igjen med lokale epidemier.

Helsepolitisk talsperson i Frp, Åshild Bruun-Gundersen, ber i Dagsavisen om et krav om at alle barn som skal gå i private og offentlige barnehager, må følge vaksineprogrammet. Fra før har Arbeiderpartiet på Stortinget foreslått å innføre testprosjekter med obligatorisk innkalling til MMR-vaksinen (vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder).

Å tvinge foreldre til å vaksinere barna sine er et svært dramatisk tiltak og kan for mange oppleves som en inngripen. Å gjøre noe obligatorisk er ikke nødvendigvis rett medisin mot vaksinemotstand. God informasjon og kunnskapskampanje som strategi mot vaksinemotstand, er da nødvendig. Men først og fremst handler det om å redde barns liv.