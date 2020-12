Ni måneder etter at landet ble stengt ned på grunn av koronavirusets inntog er vi endelig over i vaksinasjonsfasen.

Utstyret som må til for å få håndtert og satt vaksinene, distribueres i disse dager. Det er Nord-Norge som får utstyret først, sier assisterende helsedirektør Geir Stene Larsen til VG.

Utstyret fordeles forholdsvis etter befolkningsmengde. Alle kommuner skal ha de nødvendige sprøyter, kjølebokser og annet utstyr klart, den dagen kassen med dypfryste vaksiner ankommer kommunehuset.

De første 9750 dosene med vaksine fra produsenten Pfizer ankommer trolig lille julaften, og blir klare for å settes i folk 27. desember. Det skjer i Oslo, muligens også i Østfold.

Grunnen er praktisk: Når dosene ikke lenger holdes dypfryst på 70 minusgrader, har de en levetid på fem dager.

– Beboere på sykehjem, eldre og de med underliggende sykdom skal vaksineres først. Så kommer helsepersonell. Etter det kommer resten av befolkningen, sier helseminister Bent Høie.

Denne prioriteringen bør videreføres, også når de store antall vaksiner kommer på nyåret. Når viruset først får fotfeste på sykehjem, dør en bedrøvelig stor andel av beboerne.

Det kan finnes situasjoner der regionale smitteutbrudd er så omfattende at det får helsevesenet til å knele. Ved slike utbrudd anbefaler Folkehelseinstituttet at helsepersonell prioriteres først i vaksinekøen. Foreløpig er vi ikke der.

Og, vil vi legge til: Områdene der det er utbrudd bør prioriteres.

Folkehelseinstituttet anbefaler å vurdere om tett befolkede områder skal prioriteres til vaksinasjon. Det er fornuftig.

Det er ingen grunn til å gjøre distriktspolitikk av utsendelsen av vaksiner. Smittefaglige råd bør følges også her: De svakeste gruppene i områdene der det er mest smitte må prioriteres. Det betyr Oslo, Bergen, Trondheim, men også Kongsberg, Moss, Sarpsborg, Skien, Porsgrunn.

Byene har gjennomgående mest smitte, og mest uoversiktlig smittesituasjon. Det gir størst samfunnsgevinst - både i bygd og by - at vaksinene settes inn der det er mest virus.

For ettertiden får vi legge oss på minnet at å beholde en desentral, norsk bosetting i seg selv er et smitteverntiltak. Det må tas med når vi regner på lønnsomheten fra en sterk distriktspolitikk.