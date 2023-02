Vær ærlig om økologiske råvarer

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

23.000 kilo norske epler ble økologisk produsert i 2022. Bare 7000 av dem ble imidlertid pakket og solgt som økologiske epler i butikkene. For kundene framsto resten som helt vanlig, konvensjonelt produsert frukt. Ifølge tall fra Landbruksdirektoratet blir også bare drøyt halvparten, 54,5 prosent, av den økologisk produserte melka solgt som nettopp det i butikk.

Det er ikke økonomisk bærekraftig for eplebøndene, som dermed må ta med merkostnadene ved å produsere økologisk, men ender med lavere priser og mindre inntekt når eplene likevel blir solgt som ikke-økologiske. Det vil ikke ta lang tid før det regnskapet gjør at flere økobønder slutter, eller legger om.

Arealet brukt til norsk, økologisk jordbruk har gått ned med 20 prosent på ti år. Det har skjedd selv om mer øko-produksjon er blitt heiet fram av både politikere og bønder – sammen med det man har vurdert som et marked av økende etterspørsel etter bærekraftig mat med tydelig miljøstempel.

Øko-bønder som gir seg, forklarer det blant annet med utfordringer med omsetning av varer som økologiske og tilskuddsordninger som ikke kompenserer for merarbeidet.

Med andre ord er det lite politisk trykk på den uttalte ambisjonen fra Landbruksdepartementet – nedfelt i dokumentet Nasjonal strategi for økologisk jordbruk 2018–2030. Der heter det at økologisk matproduksjon skal "bidra til at etterspørselen etter økologisk mat kan dekkes av norsk produksjon så langt det er mulig".

Annonse

Markus Lohne Hustad, daglig leder i Økologisk Norge reagerer med rette. Det trengs et søkelys på hele systemet, inkludert tydeligere statistikk på hvor mye økologiske produkter som blir importert fra andre land – og dermed fortrenger norsk produksjon.

Uten slike tall er det vanskelig å vurdere hvor stor den reelle etterspørselen etter økologiske varer faktisk er, og hvilket marked norske øko-bønder kunne fylt med sine produkter. Hele det norske landbruket lider under at grossist og butikk velger import over norske produkter, sier Hustad.

– Vi får stadig meldinger fra fortvilte bønder som ikke får omsatt sine epler og plommer som økologiske, sier Ole Petter F. Bernhus, daglig leder i Debio, som driver med merking av økologiske produkter og godkjenner økologiske produsenter.

Økologisk drift og produksjon av råvarer uten sprøytemidler og kunstgjødsel er en naturlig del av et mangfoldig norsk jordbruk. Å få de økologisk produserte varene fram til kunden i butikken må tas på større alvor av både myndighetene og aktørene i hele verdikjeden. Flere vil slutte, hvis kostnaden ved å være øko-bonde blir større enn gevinsten.

Ap/Sp-regjeringa sier i Hurdalsplattformen at de vil «stimulere til økt produksjon og omsetning» av økologisk mat. Det er på tide – som Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag etterlyser – å sette et tallfestet øko-mål. Og å følge det opp med reell politikk.