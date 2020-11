Utslippskuttene må forsterkes

Utslippene av klimagasser i Norge gikk ned 3 prosent fra 2018 til 2019. I fjor var de på 51 millioner tonn, noe som er det laveste i landet siden 1993.

Nedgangen tilsvarer en reduksjon på 1,6 millioner tonn CO2-ekvivalenter, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Veitrafikken står for den største nedgangen i utslipp. Sektorens utslipp sank 7 prosent i fjor. Forklaringene er en stadig økende andel elbiler, og en økt andel biodrivstoff i drivstoffmiksen til diesel- og bensinkjøretøy.

Utviklingen er et frampek for hvordan av-fossiliseringen av landet må skje: Ved storstilt elektrifisering, og ved bruk av biodrivstoff i de stadig færre forbrenningsmotorene vi til enhver tid må ha.

Brutto energibruk i Norge i 2018 var 231 TWh. Samme år var kraftproduksjonen 145 TWh. Norsk vassdrags- og energidirektorat (NVE) anslår at elektifiseringen krever 23 TWh ekstra årlig kraftforbruk fram mot 2040. Den kraften må komme fra et sted.

Det er med kraft som med mat og andre nødvendighetsgoder: En nasjon med lav sjølforsyning er en sårbar nasjon. Et land med så rikelige fornybare energiressurser som Norge må skaffe sin egen kraft til det grønne skiftet.

Annonse

Som NVE-direktør Kjetil Lund sier: Alle ønsker lave kraftpriser, økt kraftforbruk til elektrifisering og ny industri, og å slippe å bygge ut mye ny kraftproduksjon.

– Men det regnestykket går ikke opp. Vi kan få to av ønskene oppfylt, men ikke alle tre, sier Lund.

Olje- og gassutvinning er fortsatt den største utslipssektoren her i landet. Det er i seg selv et argument for å avslutte det fossile kapittelet av norgeshistorien.

SSBs utslippstall er bruttotall. Norsk areal, først og fremst skog og myr, fanger og binder nær halvparten av de norske utslippene tilbake i tre og myr.

Men redusert planting og lav aktivitet bidrar til at karbonbindingen i skog går ned. Den utslippsreduksjonen vi ser, kan altså bli nullet ut av redusert CO2-binding i skog.

Skogens og jordas bindingsevne kan økes på lang sikt via skogplanting, og på kort sikt via gjødsling og biokullproduksjon og -lagring. Disse tiltakene får liten og ingen oppmerksomhet fra regjeringen.

Isteden brukes nær seks milliarder kroner på regnskogsatsing og på fangst og lagring av CO2 i Nordsjøen, tiltak med henholdsvis uklar måloppnåelse og uprøvd teknologi.

Vi trenger ny bevissthet om ny kraftproduksjon og økt karbonbinding i skog som nasjonale og næringsgivende klimatiltak.