Utrolig Nav-praksis

Nav-skandalen utarter. Fredag kunne Klassekampen melde at mens en lang rekke trygdemottakere har vært nødt til å betale tilbake ytelser de tok med til andre EØS-land, har minst fem personer fått tilbake pengene. Den første i januar i fjor.

Det handler om personer som har anket Nav inn for Trygderetten og fått medhold. For disse har Nav akseptert en lovforståelse som er stikk i strid med den Nav selv har praktisert: Nemlig at de sto fritt til å reise til andre EØS-land samtidig som de mottok trygdeytelser. Det store spørsmålet er hvorfor Nav ikke rettet opp sin praksis etter beslutningene i Trygderetten – som er overordnet Nav. Og: Hvordan kunne Nav gjøre så grunnleggende forskjell på Nav-brukere? Det vitner om en uakseptabel vilkårlighet.

Det er helt uakseptabelt at folk ikke får den retten de har, uten å måte gå veien om Trygderetten.

Nav må nå tåle at det stilles spørsmål om lignende vilkårlighet kan ha slått ut også i andre Nav-saker. Navs integritet har fått et hardt slag. Det ser ut som om en slags arroganse er satt i system.

Kjernen i Nav-skandalen er at Nav siden 2012 har feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land. Minst 85 personer kan være uriktig dømt for trygdesvindel og minst 36 av dem til fengselsstraffer. I tillegg har rundt 2.400 personer uriktig blitt avkrevd tilbakebetaling av penger til Nav. Nav-skandalen skal granskes av et eksternt utvalg, som også skal se på om Nav tolket regelverket feil også før 2012. Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har også startet gransking og varslet åpen høring om Nav-skandalen 9. januar.

Mange av dem som uriktig har fått inndratt penger fra Nav, har i tillegg uriktig betalt skatt for pengene. Nav krever tilbake rundt en milliard kroner fra trygdede og sykmeldte i året.

Siden 2016 har Nav sendt meldinger til Skatteetaten når folk har gjort opp for seg etter krav om tilbakebetaling fra Nav. Etter at NRK stilte spørsmål om det tidligere denne måneden, innrømmer Skatteetaten at de ikke alltid har fått med seg at Nav har sendt melding, og derfor ikke rettet opp på skattemeldingene.

Det er ifølge skatteetaten 17.500 personer som ikke har fått tilbake skattepengene sine, slik de skulle hatt. «Det er et betydelig antall mennesker som er berørt av dette, slik at dette tar vi svært på alvor og setter inn ressurser for å rette opp så raskt som mulig. Det gjør vi nå for disse 17.500 sakene vi har avdekket», sa skattedirektør Hans Christian Holte til NRK fredag. Nå bør både skattedirektøren og Nav rette opp sine feil umiddelbart.