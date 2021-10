Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Ikke alle liker at partier som vil utjevne forskjeller vant valget her i landet. Avisen Dagens Næringsliv er blant skeptikerne.

I lederen "Hurdal og Manchester" peker avisen på at det konservative partiets landsmøte i Storbritannia, som nylig er avsluttet, har fellestrekk med Ap og Sps regjeringsforhandlinger. Begge vil utjevne forskjeller i økonomi, og mellom by og land.

Boris Johnson skjermer egne arbeidstakere mot konkurransen fra arbeidsinnvandring, omtrent som norsk venstreside forlanger, påpeker avisen. Lavtlønnede får økt lønn – men andre får høyere priser og skatter. Samfunnet får økt inflasjon og lavere konkurranseevne.

Enda verre vil det bli å utjevne geografiske forskjeller. Å utjevne levestandarden mellom Nord- og Sør-England skal visstnok koste 2.000 milliarder euro.

Det vil bli så dyrt, også i Norge, at "de som bor der flertallet nordmenn ønsker å bo – vil nekte å betale regningen", heter det.

DNs svartsyn er av det slag som gjerne oppstår når man ser utviklingen fra egen navle. Drinken i lobbyen på hotellene i Trysil og Hemsedal blir kan hende noen kroner dyrere dersom det er norske, ikke ukrainske servitører som kommer med dem.

Annonse

Men hvem skal dra Audien opp fra grøfta om det blir for mange drinker? Hvem skal rydde alpintraseer, få beitet kulturlandskapet og ellers sørge for at det er butikker, pol og helsestell når "flertallet nordmenn" er på besøk ute i landet?

Distriktene som skapte norske byer, kan ikke over tid driftes av fremmedarbeidere og turisme. De må driftes av fastboende helårsnæring.

Det endimensjonalt kortsiktige synet på distriktene som passive mottakere av gaver, og givere av kulisser og helgeopplevelser for den urbane befolkning, har hatt gjennomslag for lenge her i landet. En ny regjering må bruke de milliarder og de vedtak som skal til for å få fart på hele Norge.

"Synet på distriktene som mottakere av gaver, og givere av helgeopplevelser for den urbane befolkning, har hatt gjennomslag for lenge."

Vi tror de brede lag, også i byene, kan forstå disse sammenhengene. At man må så før man kan høste, både i bygd og by. At samfunnsutviklingen kan påvirkes og styres.

Da kan vi få et grønt skifte på norsk, ny næring basert på norske naturressurser.

Og kanskje viktigst: Bare gjennom sterke, befolkede distrikter kan vi beholde produksjon av mat- og forsvarsberedskap fra Mandal til Kirkenes.

Slik norske vinterturister kan regne med å bli dratt raskt opp av grøfta om de sklir av veien, kan samfunnet regne med mat og sikkerhet fra distriktene dersom verdensutviklingen havner i grøfta.