Litt i skyggen av den opphetede EØS-debatten, vedtok Fellesforbundets landsmøte at Norge må ut av Acer. Det er et viktig signal – ikke minst til Ap.

Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor, og organiserer 163.000 medlemmer fra industrien, bygg og anlegg, transport og hotell- og restaurant. Acer er EUs overvåkingsorgan på energiområdet, som har som oppgave å sørge for fri flyt av energi i EU/EØS, og å etablere EUs energiunion. Stortingsflertallet, med Ap i spissen, har vedtatt at deler av norsk energipolitikk skal underlegges EU og Acer.

Etter at forbundsstyret tidligere har sagt et klart nei til Acer, har representantskapet i Fellesforbundet fulgt en mer aksepterende linje overfor Ap-ledelsens ønske om å innlemme Norge i EUs energiunion. Den linja ble det altså satt en stopper for på landsmøtet, da benkeforslaget fra Stig Aimar Hansen fra Østfold om et krystallklart nei til Acer-vedtak, fikk flertall.

Dermed er Fellesforbundet på kollisjonskurs med Arbeiderpartiet, og ikke minst med «energipolitisk talsmann Espen Barth Eide som er en varm tilhenger av Acer», som Fri Fagbevegelse skriver.

Fellesforbundets landsmøte slo fast at kraft fortsatt må være en konkurransefordel for norsk industri, og at ingen nye utbygginger av kabler til utlandet må godkjennes «før erfaringene med de to kablene som er under bygging er høstet». Forbundet sier nei til den private NorthConnect-kabelen.

Det har lenge versert rykter i Stortinget om at NVEs konsesjonsbehandling av NorthConnects søknad for lengst er avsluttet. Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) utsatte offentliggjøringen til etter valget, og vi vet ennå ikke resultatet av NVEs behandling av NorthConnect.

Det vi vet, er at enda en pakke med EUs energipolitikk er på vei til Stortinget, «EUs fjerde energipakke» – der blant annet overvåkingsorganet Acer får enda mer myndighet over medlemslandene i EU/EØS. Dersom Forbundet skal oppnå målet om å få Norge «ut av Acer», haster det med å overtale Ap til å være med og stoppe den fjerde energipakka i Stortinget.

Medlemslandene i EU har lenge – ut fra behovet for nasjonal kontroll – bremset etableringen av energiunionen og «den femte friheten», fri flyt av energi. EU-kommisjonens strategi er å kombinere privatisering av eierskapet til kraften med pakker av overnasjonalt regelverk. Nå er altså den fjerde pakka på vei, som er kalt Vinterpakka, men nå har fått det forbrukervennlige navnet «ren energi-pakken».

Fellesforbundet vedtok også å protestere mot press fra overvåkingsorganet i EØS, ESA, mot Norge – for å privatisere vannkraft. Slikt press «må få betydning for Norges tilknytning til EØS», heter det i vedtaket.

Oppsummert Ut av Acer 1 Fellesforbundets landsmøte vedtok at Norge må ut av Acer, det vil si frigjøres fra EU-styring gjennom EUs overvåkingsorgan for energipolitikk, Acer. Et enda mektigere Acer 2 EUs fjerde energipakke er på vei til Stortinget. Dersom pakka vedtas av Stortinget, blir enda mer suverenitet over norsk energipolitikk avgitt til EU og Acer. Må påvirke Ap 3 Ap-ledelsen, og partiets energipolitiske talsmann, sørget – sammen med partiene på høyresida – for å få vedtatt EUs tredje energipakke, og å avgi suverenitet til Acer.