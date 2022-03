Usikre tider krever bredest mulig enighet

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Mandag besluttet regjeringen at Norge vil støtte Ukraina med våpen i krigen mot Russland. Inntil 2000 M72 panservernvåpen vil bli stilt til disposisjon som våpenstøtte for at ukrainerne skal kunne forsvare seg.

Dette er et veiskille i norsk sikkerhets- og utenrikspolitikk, som bekrefter det alvoret Europa står i.

Først skulle Norge bidra kun med såkalt b-materiell; hjelmer og vester. Nå legger regjeringen seg på samme linje som våre naboer Sverige, Danmark og Finland.

Det kommer som følge av at Ukraina – og dermed også resten av Europa – er i «en ekstraordinær situasjon», slik statsminister Jonas Gahr Støre beskrev det mandag.

Kritikere har ment at regjeringen var for sendrektige og avventende i sin avgjørelse om også å bidra med våpen, såkalt a-materiell.

Norge har et moralsk ansvar for å stå på riktig side i det som er en brutal angrepskrig Europa ikke har sett maken til siden andre verdenskrig. Vi kan ikke unnlate å reagere tydelig på de folkerettslige overtramp Russland begår.

Samtidig har regjeringen ansvar for å analysere mulige konsekvenser av Norges handlinger i en ekstremt krevende situasjon. Om utviklingen skjer raskt, må den uansett møtes med veloverveide beslutninger. Det er komplekst og krevende.

Norges grense med og naboskap med Russland stiller oss i en sårbar og utsatt posisjon. Den norske regjeringen og befolkningen ikke minst i Finnmark, skal kunne videreføre sameksistens og samarbeid om og i nordområdene også når krigen er over.

Ståle Ulriksen, forsker og lektor på Forsvarets høgskole beskriver i Aftenposten Norges bidrag som en «viktig symbolhandling». Han mener heller ikke avgjørelsen vil få store konsekvenser for Norge, all den tid vi er på linje med resten av Europa.

Beslutningen om å donere våpen bryter likevel med en over 60 år lang restriktiv praksis for at Norge ikke sender våpen til land i krig eller der krig truer. Et slikt vedtak må derfor forankres godt blant partiene på Stortinget. Regjeringen får støtte fra Høyre, KrF, Venstre, Frp og MDG. Rødt og SV er imot.

Dette er ikke tiden for politiske kamper og innenriks munnhuggeri. Norsk utenrikspolitikk utformes tradisjonelt med bred politisk enighet. Det må også være forutsetningen framover, når Europa, Nato og EU står i svært krevende avveininger og beslutninger som vil påvirke millioner av menneskers liv og sikkerhet.

Den humanitære krisen blir dessverre neppe mindre av at Norge bidrar med våpen. Regjeringen må derfor også være klar med målrettede tiltak for å ta imot flyktninger og håndtere andre konsekvenser av den historiske krigen på europeisk jord.