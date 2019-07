USA på grensen

Ifølge amerikanske grensemyndigheter sitter over 8000 mennesker internert i migrantleire like ved grensen mellom Mexico og USA. En tredel av dem er barn. Der har de det ikke bra.

Det amerikanske sikkerhetsdepartementets inspektører var på uanmeldt besøk i leirene i juni. De fant små barn bak nettinggjerder, uten senger, uten varme måltider og med manglende eller mangelfull tilgang til toalett og dusj, ifølge CNN.

En av inspektørene, Jennifer Costello, ber sikkerhetsminister Kevin McAleenan om å ta "umiddelbare grep for å redusere den farlige overbefolkningen og den forlengede anholdelsen av barn og voksne i Rio Grande-dalen".

– Ifølge eksperter vil folk dø på grunn av overbefolkning, forsømmelse og mangel på ressurser. En person døde i går, skriver hun på Twitter ifølge NRK.

Den demokratiske kongresspolitikeren Alexandria Ocasio-Cortez har besøkt to av flyktningesentrene. Hun beskriver dem som konsentrasjonsleirer, og forteller om flyktninger som sier de har drukket vann fra toaletter.

Demokratiske politikere fordømmer nå situasjonen i i leirene. Det kan det være grunn til. For USAs venner og allierte kan det være grunn til å minne om at USAs problematiske forhold til humanitære rettigheter ikke startet under den sittende presidenten. Det viser seg også på andre områder enn i behandlingen av immigranter.

På den amerikanske fangebasen på Guantánamo på Cuba interneres utenlandske statsborgere uten lov og dom. Den demokratiske presidentkandidaten Barack Obama lovte å stenge basen. Men etter at Obama hadde sittet i Det hvite hus i åtte år, satt det fremdeles et førtitall fanger på basen.

Også Obama falt altså etterhvert for tanken om at noen av de utenlandske fangene må sitte i fangenskap i USA på ubestemt tid, selv uten lov og dom. Han omtalte dem som "mennesker som ikke kan strafforfølges for forbrytelser i fortiden, i noen tilfeller fordi bevis kan være svekket, men som ikke desto mindre utgjør en trussel for USAs sikkerhet".

President Trump har lovet å opprettholde basen på Guantánamo. FNs torturkomité finner at den langvarige forvaringen på basen bryter med internasjonal lov. Amnesty International mener interneringen bryter med Menneskerettserklæringens forbud mot tortur og nedverdigende behandling og vilkårlig fengsling, og mot kravet om uavhengig rettergang.

Amerikanere liker å synge at de lever i "The land of the Free". Men frihet kommer ikke fra festtaler og politiske erklæringer. Frihet er alles rett - og den må sikres i nåtid.

