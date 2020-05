Urovekkende fra Høyre

Før koronakrisen var arbeidsløsheten i Norge på godt under tre prosent. De styggeste tallene vi har sett under krisen, har vist at over 400.000 arbeidstakere har stått uten jobb.

Den største trusselen mot velferdsstaten og en noenlunde rettferdig fordeling, er varig høy arbeidsløshet.

Koronakrisen har vist hvor viktig en sterk offentlig sektor er når krisen rammer. Nå må styrken brukes til å få permitterte tilbake i arbeid. Fellesskapets penger bør brukes til investeringer som trygger arbeidsplasser og bidrar til nye arbeidsplasser – ikke minst i grønn industri. Arbeidsløse må tilbake i jobb.

Vi er enige med LO-leder Hans-Christian Gabrielsen som mener at "næringspolitikk må bli sexy igjen". Som LO-lederen uttalte til Klassekampen mandag: "Da krisen slo inn, var det få bedrifter som ropte på hjelp fra markedets usynlige hånd. De ba om tiltak fra staten."

LO-lederen har håp om at også høyresiden i norsk politikk har fått øynene opp for hvor viktig det er med et godt organisert arbeidsliv, en sterk stat og en offentlig sektor. Men mange tegn fra Høyre-hold tyder på det motsatte.

Lederen for Høyres programkomité, Linda Hofstad Helleland, sa nylig til Aftenposten at Høyre­ ikke vil ha rom til «større offentlige utgifter».

Stortingsrepresentant for Høyre, Stefan Heggelund, tar til orde for at Høyre må gå til valg med konkrete kuttforslag. Heggelunds logikk er at staten må bruke mindre penger for å "bevare velferdsstaten for fremtidens generasjoner", som han formulerte det i Aftenposten 10. mai­.

Heggelund tar til orde for å doble Solberg-regjeringas planlagte kutt i offentlig sektor.

Regjeringas "avbyråkratiserings- og effektivitetsreform", ABE-reformen, fra 2015 innebærer årlige kutt på 0,5 – 0,8 prosent i driftsbudsjettene til statlige virksomheter­. Heggelund vil øke satsen til 1,2 prosent, og doble kuttene fra ca. 1,7 milliarder kroner til rundt 3, 4 milliarder kroner.

Å kutte i offentlig sektor og nekte å bruke offentlige investeringer til å trygge og skape arbeidsplasser, er velkjent høyrepolitikk. En høyrepolitikk helt i tråd med den kutt- og privatiseringspolitikken EU tydde til da den økonomiske krisen satte inn i 2008. Vi har hatt god tid til å se resultatet: Arbeidsløsheten bet seg fast i flere land, og forskjellene økte. Det er en farlig vei å slå inn på for Norge i kjølvannet av koronakrisen.

Velferdsstat og arbeidsplasser over hele landet kan ikke sikres gjennom kutt i offentlig sektor, privatisering og sentralisering. Derfor er det en fordel at Helleland og Heggelund varsler viljen til kutt og privatisering etter koronakrisen i god tid før valget, slik at velgerne kan forholde seg reelt til Høyres politikk.

Også de bedriftsledere som satte pris på statlige tiltak da krisen satte inn, bør tenke seg om minst et par ganger før de stemmer på et parti som vil svekke offentlig sektor, og ikke øke offentlige investeringer.