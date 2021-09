Uroen i distriktene var ikke et blaff

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Det er fortsatt like langt til nærmeste fødetilbud. Det er fortsatt mange som etterlyser tilstedeværende politi i nærmiljøet. Fortsatt mangler mange stabil internettilgang, og folk kjemper for grendeskolen i sammenslåtte kommuner.

Det trengs fortsatt politiske grep om beredskap, boligpolitikk og ei levelig bondeinntekt. Jordbruket er fortsatt en grunnplanke i nettverket av bedrifter, næringer og derigjennom også bosetting i distriktene.

Distriktsopprøret var og er reelt. Men distriktspolitikk er ikke ett samfunnsområde. Det er tett knytta til sosial-, helse og sykehuspolitikk. Det handler om skole og høyere utdanning, om klimatiltak, skatt og sosiale forskjeller.

Dermed vil velgerne spre seg på flere partier, basert på hvem de mener har størst troverdighet på det feltet den enkelte er mest opptatt av. For Senterpartiet er ikke aleine om å svare på utfordringene.

SV, med nestleder Torgeir Knag Fylkesnes i spissen, har tatt sakseierskap til fiskeri- og kystpolitikk, og er offensive i landbrukspolitikken. Arbeiderpartiet har nærmet seg Sp i distriktspolitikken, og har i Nationen uttalt at "boligmarkedet har blitt en forskjells-maskin".

Det er ikke til å undres over at Sp ser behov for å minne om hvem som er "det ekte distriktspartiet". De siste ukers fallende oppslutning viser at de trenger å løfte opp igjen distriktene på agendaen.

Trygve Slagsvold Vedum lanserer "Distriktsløftet", med 14 hastetiltak som Sp vil gjennomføre raskt, og fram mot 2025, om de kommer i regjering.

På lista står lovfestet responstid for ambulanse, og de vil gi alle kommuner 500.000 kroner per skole for å unngå at nærskolene legges ned. Sp vil bevare alle dagens fødetilbud og innføre lovfestet tilbud om følgetjeneste med jordmor for dem som må reise langt.

Sp vil opprette nye polititjenestesteder, og starter med 20 kontorer i løpet av 2022. De vil dessuten halvere flyprisene på kortbanenettet, et tiltak som er beregnet å koste rundt 400 millioner årlig. Gratis ferje til de som må ta ferje er beregnet til 50 millioner per år.

Kuttene i reisefradraget og pendlerfradraget skal reverseres, jordbruket skal ha samme inntekt som andre yrkesgrupper i løpet av 4–6 år. Reiselivsmomsen skal senkes permanent fra 12 til åtte prosent, og det skal være hundre prosent bredbåndsdekning i hele landet innen 2025.

Med "Distriktsløftet" gir Sp et tydelig svar til dem som mener partiets politikk er for protestorientert og lite konkret. Samtidig gjør Vedum klokt i å minne velgerne om hva distriktene kan vente seg hvis Sp får ei hand på rattet.

Som valgforsker Bernt Aardal sier i Nationen: "Den uroen som Sp har profitert på, den forsvinner ikke med et blaff".