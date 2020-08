Unngå Oslo

Siden mai har helsevesenet avdekket et titall nye tilfeller av korona daglig. Situasjonen har vært stabil.

De siste to ukene har smitten økt markant. Oslo kommune har registrert 22,49 smittede per 100.000 innbyggere. Det er så høyt at dersom hovedstaden hadde vært et land, ville det vært rød sone for norske tilreisende.

Inntil videre gjør landets øvrige befolkning best i å unngå å reise til hovedstaden.

Oslos helseberedskap synes ingenlunde rustet til å håndtere selv en moderat økning i smitte. Koronatelefonen i Oslo mottok 5300 anrop på lørdag. Bare 360 av dem ble besvart, melder Aftenposten.

Det er urovekkende å lese hva Oslos helsebyråd Robert Steen (Ap) sier til Aftenposten. Han mener det var "vanskelig å forutse" smitteoppblomstringen i etterkant av ferie og oppmyking av tiltak, og ber om forståelse for at kommunens ansatte allerede jobber lange dager med smitten.

Det er lett å forstå de ansatte på golvet, som gjør så godt de kan. Det er vanskelig å forstå Oslos uforutseende helsebyråd.

Har ikke helsebyråden hatt kunnskap om Folkehelseinstituttets risikovurdering fra juli? Her slås det fast at det er "høy sannsynlighet for økt lokal smitte", som følge av reising, mange folk på serveringssteder, og store arrangementer.

FHI påpekte allerede da behovet for å forbedre overvåkingen av smitte.

Helseminister Bent Høie (H) har hatt "direkte kontakt" med Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i helgen. Oslo tar situasjonen på største alvor, melder Høie. Det, får vi håpe, gir seg utslag i handling. Inntil videre har vi det altså tryggest utenfor Tigerstaden.

Kommunene er primær smittvernmyndighet her i landet. Mange kommuner er seg denne situasjonen bevisst. Indre Østfold kommune stenger ned etter at smitten kom ut av kontroll i helga.

Da smitten eskalerte i mars stengte mange kommuner, flere av dem i Nord-Norge, grensene for folk utenfra.

Kommunene fikk kjeft både fra NHO og Østlandet for det som noe feilaktig ble kalt "søringkarantene". Men smittevern er ingen popularitetsøvelse. I Oslo ser vi hvor galt det går når smittevernmyndigheten ligger på været.

Det er folk som blir smittet, ikke kommuner eller land. Festing og sammenkomster viser at stadig flere svikter sitt personlige ansvar for å unngå å avgi og motta smitte.

Politi og påtalemyndighet bør slå ned på åpenbare brudd på smittevernreglene, hva enten det gjelder tilreisende fra røde land som ikke isolerer seg, eller festgjengere i beruset tilstand og manglende avstand.