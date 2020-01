Unik distrikspolitikk

Den som vil forstå samtida, bør kjenne fortida. Den som vil påvirke framtida, bør absolutt kjenne fortida.

Havård Teigens nye bok Distriktspolitikkens historie i Norge - med undertittel Bygg landet! - gir et unikt historisk innblikk i norsk politikk. Stortingsrepresentanter med ansvar for velferdsstaten Norge, bør kaste seg over boka og oppfriske historien om distriktspolitikken, som også er historien om velferdsstaten Norge. Historien om den norske samfunnsveven. Historien om hvorfor den ble vevet akkurat slik.

I kapitlet Den "store eller breie" distriktspolitikken viser Teigen renningene i veven, den viktige helheten, gjennom sin omtale av landbrukspolitikken på 70- og 80-tallet: "Det som vart kalla "den nye landbrukspolitikken" var bygd på et vedtak om inntektsopptrapping. (...) Dette fekk store ringverknader til andre deler av bygdeøkonomien. Vedtaket om inntektsopptrapping var ei viktig forklaring på den sterke veksten i bygg- og anleggssektoren i i distrikta, men var også med på å forklare vekst i tenesteyting (...) og vekst i handelsnæringa (...)".

Solberg-regjeringas sentraliseringpolitikk står i grell kontrast til denne historien, og har påført den norske samfunnsveven mange hull. Om sentraliserings- og privatiseringspolitikken viderføres, er det et spørsmål om tid før veven rakner. Om det går så langt, er det norske velferdssamfunnet slik vi har kjent det, tapt.

Nationen har i serien "Den stille sentraliseringa" og i en rekke andre artikler dokumentert hvordan Solberg-regjeringas sentraliseringspolitikk demonterer Distrikts-Norge og forskyver makt. Teigens bok anskueliggjør hvordan norske etterkrigspolitikere i stor grad førte stikk motsatt politikk, ikke minst etter folkeavstemninga om norsk EF-medelsmkap i 1972 - da distriktspolitikken fikk et betydelig løft. Håvard Teigen forklarer satsingen på distriktspolitikk på 70-tallet delvis med Aps behov for å "reise kjerringa" etter den splittende EF-kampen og partiets dårlige oppslutning i valget i 1973.

Avslutningsvis kommer Teigen med en viktig, og for mange av oss, kjærkommen påminnelse om betydningen av motkultur og motmakt: "I Norge er motkulturane (...) sterke i periferien og utruleg permanente. Ved viktige krossvegar som røystingane om medlemskap i EF/EU har desse djupe kulturelle straumdraga vore med og gjort Norge til eit annleisland", skriver Håvard Teigen - og fortsetter: "Sjølv om distriktspolitikken har stått langt nede på den politiske dagsorden i lang tid, er dette politikkområdet på nytt avgjerande for tunge politiske straumdrag".

Vi sannet Teigens ord i kommunevalget i fjor, og kan håpe de "tunge politiske straumdraga" gjør seg gjeldende i stortingsvalget neste år - før veven i den norske velferdsstaten rakner.