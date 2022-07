Ulvedommen bør ankes

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Staten har tapt for andre gang i rettssystemet, men vil antakelig møte dyrevernsorganisasjonen Noah til ny runde i Høyesterett. Norges Bondelag og Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS), som har stått sammen med staten i ulverettssakene, ønsker en anke.

Det støttes. I fjor tapte WWF Verdens naturfond på alle punkter da Høyesterett behandlet lisensjakta. Den dommen slo fast at bestandsmålet på fire til seks ynglinger årlig – fastsatt av et flertall i Stortinget – ikke er ulovlig. Det ble også klart at det ikke er ulovlig å skyte ulv i ulvesonen.

Det nasjonale bestandsmålet er innfridd og til dels overoppfylt. Det er derfor ikke rimelig av nestleder i MDG Ingrid Liland å snakke om regjeringens «utryddingspolitikk».

Når tallet på ynglinger ligger over bestandsmålet må det forventes at terskelen senkes for å drive regulering også innenfor ulvesonen. Hvis det ikke aksepteres, vil konfliktnivået ubønnhørlig øke i en sak som er utmattende for alle berørte.

Belastningen for befolkningen, lokalmiljøet og beiteområdene blir stor. Respekten for Stortingets vedtak og tilliten til statens rovdyrpolitikk svekkes.

Bjørn Gimming, leder i Bondelaget mener lagmannsrettens dom gjør det umulig å regulere ulvebestanden og umulig å dra nytte av utmarksressursene i og nær ulvesona.

Da blir ulvesonen i praksis et reservat. Det er i strid med Stortingets uttalte vilje om at det skal være mulig å drive næringsaktivitet basert på utmarksressurser innenfor rovdyrsonene.

Rovviltansvarlig i Bondelaget, Einar Aas-Eng, tar opp det essensielle her: Dommen viser behov for en grundig opprydding i forholdet mellom juss og politikk i ulveforvaltningen.

Terskelen skal være høy for å skyte ulv innenfor ulvesonen, men da klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) ga godkjenning til uttak, viste han til bestemmelsen i naturmangfoldsloven som åpner for å ta hensyn til «offentlige interesser av vesentlig betydning».

Målet var å dempe den svært betente konflikten rundt ulven og skape tillit til rovdyrforvaltningen – at myndighetene faktisk gjør det rovviltforliket sier. Lagmannsretten avviste dette som ikke relevant. Retten mener det heller ikke er nok å vise til at Stortingets bestandsmål på ulv var nådd.

Ap/Sp-regjeringen har varslet en restriktiv rovdyrpolitikk. Det heter i Hurdalsplattformen at regjeringen vil «sikre at bestandsmålene faktisk følges opp. Når en bestand ligger over bestandsmålet, skal den forvaltes i tråd med det bestandsmålet som til enhver tid er vedtatt av Stortinget».

Dommen fra lagmannsretten bør ankes til Høyesterett også for å fastslå om det er de folkevalgte eller domstolens tolkning som avgjør politikken.