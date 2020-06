Ulikt land krever ulike tiltak

I land etter land i Europa går smittetallene for koronaviruset nå ned. Heldigvis. Det gjør at samfunnene gradvis åpnes opp igjen, men med advarsler om at det kan komme nye smittebølger om vi ikke passer på.

Også skolene er de siste ukene blitt åpnet igjen. Landets barne- og ungdomsskoler ble, som store deler av samfunnet, stengt fra 12. mars for å forhindre smitte. Fra tirsdag denne uken skal skolene åpnes for fullt igjen.

Likevel er det store smitteforskjeller fra kommune til kommune. Mange har ikke påvist koronasmitte blant innbyggerne, mens andre kommuner og bydeler har hatt stor andel smittede og syke.

Likevel har de samme smitteverntiltakene og -rådene vært felles for alle.

Annonse

Den kunnskapen vi foreløpig har om koronaviruset, viser at barn og unge i liten grad blir smittet, og at de også i liten grad bringer smitten videre. Da bør vi spørre oss om det har vært riktig, og fremdeles er riktig, at barn og unge skal ha de samme, inngripende smittevernreglene som voksne. Når smitten har vært og er så ulikt fordelt, finnes det knapt én riktig løsning for hele landet.

Da regjeringen valgte å stenge skolene i mars, var det mot rådet fra Folkehelseinstituttet. Men på det tidspunktet hadde noen kommuner allerede begynt å stenge skoler, mens flere land i Europa vurderte det samme. Det er ikke vanskelig forstå at regjeringen i denne situasjonen valgte å stenge skolene.

De konsekvensene skolestengingen har fått, begynner etter hvert å bli godt kjent. Forskjellene mellom elever har økt. Sårbare barn og unge er spesielt hardt rammet. Kommunene har i ulik grad klart å tilrettelegge hjemmeundervisning, og elevene takler i varierende grad å bli undervist over skjerm.

Selv om koronakrisen har ført til at vi har måttet ta kvantesprang i den digitale hverdagen, viser en undersøkelse fra Hedmark som ble presentert i forrige uke at elevene ikke jobber bedre hjemme enn på skolen. Mange synes det har vært lite kontakt med læreren, og det sosiale og faglige fellesskapet har vært dårligere på hjemmeskole.

I flere distriktskommuner har det ikke vært mulig å frakte elevene til skolen, fordi smitteverntiltakene krever færre elever per buss, og det har ikke blitt satt opp mange nok skolebusser. Mange skoler har heller ikke hatt plass til alle elevene, og det har variert stort hvor mange timer elevene har fått på skolen per dag og uke.

Når skolene åpnes for fullt igjen denne uken, er det langt på overtid, spesielt for de eldste elevene. Skolesteningen har for alvor vist hvor dårlig samfunnet vårt var forberedt på en pandemi. I fremtiden må alle elevene får den skolen de trenger og har rett til.