Uklok matimport fra EU

Ost og pelsverk har vært flaggskip i norsk landbrukseksport. Fjerningen av eksportstøtten til Jarlsberg-ost, større tollfrihet for EU gjennom de såkalte artikkel 19-forhandlingene og avviklingen av pelsdyrnæringen oppgis som årsaker til at norsk landbrukseksport til EU er den laveste siden 2013. Samme år som den blåblå regjeringa under Erna Solberg (H) tiltrådte.

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) endte norsk landbrukseksport til EU på om lag 1,5 milliarder kroner i 2020.

Samtidig har importen av matvarer fra EU altså økt kraftig. Som Nationen meldte forrige uke, ga 2020 norsk landbruk tidenes største handelsunderskudd med EU – på over 16 milliarder kroner. Det tilsvarer ti prosent av omsetningen i landbruket. EU eksporterte landbruksvarer til Norge til en verdi av nær 18 milliarder i fjor.

Les også: Gigantunderskudd på landbrukshandelen med EU

Ifølge Norges Bondelag er den markante økningen av import fra EU en medvirkende årsak til at 700 norske melkebønder har valgt å avvikle driften de to siste årene. Det er et trist symptom på konsekvensene av å øke matimporten. Samtidig som pelsdyrnæringen avvikles uten at det følges av importforbud – eller forbud mot å kjøpe pels. I praksis eksporterer regjeringa produksjon og arbeidsplasser i norsk landbruk. Det er uklokt og unødvendig.

Annonse

Den direkte årsaken til at EU-landene har kunnet øke tollfri eksport til Norge, er EØS-avtalens artikkel 19. Da EØS-avtalen ble forhandlet fram og underskrevet på 1990-tallet, var det som kjent enighet mellom Norge og EU om at landbruk og fisk av hensyn til norske, nasjonale interesser ikke skulle omfattes av EØS.

Samtidig åpner avtalens artikkel 19 for forhandlinger mellom Norge og EU med sikte på en liberalisering av handelen med matvarer, på gjensidig fordelaktig basis, som det heter.

Norge er et langstrakt og karrig land, der under tre prosent av jorda dyrkes. Norge er i tillegg en velferdsstat og et høykostland. Vi stiller strengere krav til dyrevelferd og dyrehelse, som for eksempel minimal antibiotikabruk, enn de fleste EU-land. Derfor er konkurranseevnen for norske landbruksvarer generelt svak på EU-markedet. Vi har lite å vinne i forhandlinger med EU.

Det såkalte handlingsrommet i EØS er mindre enn et kott, men når det gjelder landbruksprodukter finnes det et reelt handlingsrom. Ikke minst fordi artikkel 19 bygger på gjensidighet.

Høyres mål er fri flyt og norsk EU-medlemskap. Dermed er det ikke så overraskende at Solberg-regjeringa ikke utnytter handlingsrommet i EØS-avtalens artikkel 19. Samtidig er det både uklokt og unødvendig å forhandle bort norske arbeidsplasser.

Fordi kortreist mat er miljø- og klimavennlig mat, fordi nasjonal matvareproduksjon både er internasjonalt solidarisk og viktig av beredskapshensyn, så burde regjeringa ha gjort en langt bedre jobb i artikkel 19-forhandlingene med EU.