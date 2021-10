Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

I fjor solgte Ola Mæle nesten 600.000 dekar skog og utmark i Namdalen til det tyske familieselskapet LAM.

Skogen var eid av aksjeselskaper, og da tyskerne kjøpte aksjene, fulgte skogen med, uten å utløse konsesjonsbehandling.

Det utenlandske eierskapet i norsk skog er svært lite. Mindre enn 5 prosent av norsk skog eies av aksjeselskaper som kan havne på utenlandske hender uten konsesjonsbehandling. Det er likevel snakk om store områder.

Derfor er det gledelig at den nye regjeringen vil nekte aksjeselskaper konsesjon til å kjøpe eiendom som er underlagt boplikt. Målet om å sikre nasjonalt og lokalt eierskap til jord og skog i Norge er sentralt også for Nationen.

Det er på det rene at mange skogeiere som har skogen i aksjeselskaper driver sine eiendommer godt, og i tråd med både lokalsamfunnets og nasjonens interesser.

De store og potensielt evigvarende konsekvensene av at AS-eid skog havner på utenlandske hender gjør det likevel klokt å begrense veksten i AS-eid skog.

De mange gårdsskogeierne bør fortsatt være bærebjelken i et mangfoldig norsk skogbruk. Nettopp derfor er det beklagelig at Sp har gitt etter for reaksjonær skogpolitikk fra Ap.

Da priskontrollen for rene skogeiendommer ble opphevet i 2017, økte prisene. Også eiendommer som fortsatt er underlagt priskontroll har økt i verdi.

Det har gitt eierne, som overveiende er bønder, bedre mulighet til blant annet å lånefinansiere investeringer på bruket.

Likevel er fortsatt prisene på skog i Norge under halvparten av de svenske. Vi ser i likhet med Skogeierforbundets leder lite behov for å gjeninnføre priskontrollen.

Sp ønsker merkelig nok også å stanse det pågående utsalget av Statskogs eiendommer til lokale kjøpere.

Nedsalget skjer fordi Statskog SF i 2012 kjøpte Borregaard-skogene på 1,1 millioner dekar.

En forutsetning for kjøpet var at Statskog skulle selge 500.000 dekar annen skog. Dette utsalget ble vedtatt av Ap, Sp og SV. Solberg-regjeringen utvidet salgsrammen med ytterligere 150.000 dekar.

Når nedsalget er sluttført, vil Statskog fortsatt eie 450.000 dekar mer enn for 10 år siden. Da syntes verken Ap eller Sp at Statskog eide for lite skog.

Ifølge Statskog er det bare et fåtall private kjøpere av skog som ikke bor i kommunen der skogen ligger, eller i nabokommunen.

Hurdalsplattformen vil stanse gårdsskogeiernes og distriktenes kjøp av lokal skog tilbake på lokale hender. Senterpartiet kan ikke innlate seg på slik politikk.