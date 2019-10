Ujevn akademisk frihet

Da Nord Universitet besluttet å legge studiestedene i Nesna og Sandnessjøen på Helgeland, nektet regjeringen å blande seg inn i saken, med henvisning til universitetes autonomi (selvstyre).

Men da Universitetet i Tromsø (UiT) takket ja til å møte ordførerere på Helgeland, var Kunnskapsdepartementet slett ikke redd for å blande seg inn. Tromsø-rektor Anne Husebekk ble "sterkt anmodet" av departementet om ikke å starte ny aktivitet på Nesna, ifølge en artikkel i bladet Forskerforum.

"Dette kan oppfattes som en inngripen i vår autonomi" utdyper rektor Husebekk til avisa Klassekampen.

Avisa har fått innsyn i e-poster som viser at det gikk hardt for seg da Tromsø-rektoren ble tatt til side og konfrontert av departementets toppbyråkrater etter et møte i Oslo. "Det er ikke greit (svært ubehagelig) å bli instruert foran rektorkollegaer fra 8 universitet, og jeg håper å slippe og oppleve dette flere ganger", heter det i e-posten Husebekk sendte til departementet etter møtet.

Det kommer videre fram at UiT etter departementets instruksjon trakk sin deltakelse på en konferanse i regi av Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland. UiT ville ikke følge opp kontakten med Helgeland før departementet ga klarsignal.

Annonse

I den ene saken brukes altså universitetenes autonomi og styrets uavhengighet som forklaring på at departementet ikke grep inn mot en svært kontroversiell nedlegging av studietilbud. I den andre saken tar ikke departementet fem øre for å overstyre et annet universitet som vurderer nye studietilbud i regionen.

Dette er, for å si det mildt, inkonsekvent - og etterlater et inntrykk av at hensynet til Nord Universitets autonomi brukes som et påskudd av regjeringen for å unndra seg ansvar og kritikk for raseringen av studietilbudet på Helgeland.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) benekter overfor Klassekampen at UiT ble instruert. Universitetet ble bare "anmodet om" ikke å forverre en betent situasjon for Nord Universitet og Helgeland. Nybø viser til at når departementet unntaksvis instruerer, skjer det vanligvis skriftlig.

Å gi Tromsø-rektoren muntlig overhøvling i påsyn av sine kolleger er altså ingen formell instruksjon, ifølge statsråden.

Det er uansett viktigst at Nybø nå, etter at saken ble offentlig kjent, likevel ikke vil gripe inn mot mot UiT sin akademiske frihet til å engasjere seg på Helgeland.

Oppsummert Autonom 1 Regjeringen hevdet den ikke kunne gripe inn mot Nord Universitets nedlegging av studiesteder på Helgelang av hensyn til universitetes autonomi. Ikke autonom 2 Men da Universitetet i Tromsø snuste på mulighetene for å opprette studietilbud på Helgeland, var ikke departementet sen med å blande seg inn. Påskudd 3 Demed kan henvisningen til Nord Universitets autonomi framstå som et påskudd for regjeringen for å unndra seg ansvar og kritikk for nedleggelsene på Helgeland.