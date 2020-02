Uheldige bindinger i utdanningssektoren

Dagsavisen har de siste par ukene avslørt maktstrukturer og pengebruk i utdanningssektoren. Store pengesummer og myndighet til å utforme opplegg for undervisning, videreutdanning og forskning på barns skolemiljø er hovedingrediensene i avsløringene. Det er åpenbart mye å ta tak i for den nye kunnskapsministeren Trine Skei Grande (V).

Høsten 2017 ble "Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen" (Dekomp) innført. Ordningen skal sikre at det blir drevet lokal skoleutvikling rundt om i landet, basert på de lokale forholdene. På to år er 551,7 millioner kroner utbetalt fra Staten til Dekomp.

I utgangspunktet er det et positivt tiltak at skoler og kommuner lokalt avgjør hva slags kompetanseheving som trengs, og hvor etterutdanningen best kan tas. Men Dagsavisen har denne uken avslørt at staten ikke vet hvor denne halve milliarden har havnet. Siden pengene blir fordelt lokalt, har verken Utdanningsdirektoratet eller Kunnskapsdepartementet full oversikt over hvem som er de største mottakerne av støtteordningen.

Avisen har ved å ta kontakt med fylkesmennene vist at enkelte aktører har skaffet seg flere Dekomp-finansierte oppdrag. En av dem er Høyskolen i Innlandet. Det som gjør det hele litt spesielt, er at professor Thomas Nordahl fra Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høyskolen i Innlandet i 2017-2018 ledet en ekspertgruppe som anbefalte Kunnskapsdepartementet at universitets- og høyskolesektoren lokalt burde dekke kompetanseheving via Dekomp-midlene. Professoren anbefaler altså en modell som Høyskolen han jobber ved tjener penger på.

Det har også stormet rundt smilefjes-ordningen, som er utarbeidet av skoleforskere fra Høgskolen i Innlandet ledet av den samme Nordahl. Høgskolen tjener penger på å selge ordningen til kommunene. Elevene helt ned i småskolen skal sette smile- eller surefjes ved ulike påstander i et kartleggingsskjema. "Læreren liker meg", "Klassekameratene mine liker meg" eller "Jeg blir ikke sint når jeg er på skolen" er blant påstandene barna skal svare på med et fjes.

Kartleggingen med smile- og surefjes har blitt sterkt kritisert, blant annet av Lærerprofesjonens etiske råd, barnepsykologer og foreldre. Nordahl forsvarer opplegget, og siker at hensikten er å "kartlegge barns opplevelser av læringsmiljøet i barnehager og skole".

Når de samme forskerne som tjener penger på å utvikle opplegg for undervisningssektoren, også får posisjoner der de kan komme med innspill og råd til hvordan politikken skal utformes, er det svært uheldig sammenblanding. Her må kunnskapsminister Grande ta initiativ til å rydde opp.