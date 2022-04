Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

«Mehl vil ikke høre på «Oslo-eksperter» – men heller lytte til «vanlige» folk», skriver VG denne uka. Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier til avisen at «det er et sterkt behov i Norge for å lytte mer til vanlige folk, og mindre til ekspertene».

Utgangspunktet er Støre-regjeringens arbeid med å reversere Solberg-regjeringens domstolsreform fra i fjor. Det innebærer å gjenopprette opptil 43 tingretter og flere jordskifteretter som egne enheter.

Vi støtter regjeringens arbeid med domstolsreformen. Det er én av mange nødvendige tiltak for å dempe og snu den ulykksalige sentraliseringen av Norge. Prosessen fordrer også at myndighetene faktisk må lytte mer til vanlige folk.

Men gjennom sitt angrep på ekspertise som en «Oslo»-greie er Mehl både ufokusert (Domstoladministrasjonen, Stine Sofies stiftelse og mange andre som har uttalt seg negativt om regjeringens reversering sitter helt andre steder enn i Oslo) og egnet til å skade tiltroen til kunnskapsbasert forvaltning.

Mest av alt er utspillet feil. Det er rett og slett ikke behov for å lytte mindre til eksperter her i landet. Ikke til juristen Enger Mehl, ikke til juristene som kritiserer reverseringen hennes.

I intervjuet i VG stiller justisministeren som en slags selvoppnevnt mellommann mellom kunnskap og populisme.

«Eksperter og populister representerer to ytterpunkter, og jeg ser på min oppgave å forsøke å forene de to, og å være midt imellom», sier justisministeren.

Vi tror ikke Emilie Enger Mehl mener at populister skal ha en slags likestilt rolle med eksperter, det være seg på justisfeltet, i klimaarbeidet eller i landbrukssektoren. Ville justisministeren for eksempel ha reformert markeds- og reguleringsordningene for melk gjennom å lytte mindre til ekspertene i Landbruksdirektoratet, og kalle dem «Oslo-eksperter»? Selvsagt ikke.

Mehls omtale av ekspertise og kunnskap som et Oslo-elitistisk ytterpunkt er et blindspor på veien mot et mer desentralisert Norge.

Vi håper justisministeren nå konsentrerer seg om å gjennomføre høringen, og lytter til alle innspill med den nødvendige respekt.

Så bør det gjøres unntak fra reversering «der hvor domstolsleder, ansatte og kommunene er enige om at dagens struktur er beste løsning», som Mehl sier til VG. Det er en riktig god plan.