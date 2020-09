Uheldig hemmelighold

Vi vet at Frank Bakke-Jensen ikke søkte på den utlyste stillingen som fiskeridirektør før fristen 10. mai. Vi vet også at hans navn heller ikke var blant de 16 kandidatene på den offentlige søkerlista da den utsatte fristen gikk ut 2. juni.

Nærings- og fiskeridepartementet engasjerte hodejegerfirmaet Amrop Delphi til rekrutteringsjobben. Deres oppdaterte søkerliste ble levert til departementet 19. juni, ifølge Klassekampen. Da hadde antallet søkere steget til 20, og to av dem var unntatt offentlighet. Vi vet nå at én av dem var Frank Bakke-Jensen, og at han leverte inn sin søknad over 14 dager etter fristen.

Det er slett ikke uvanlig at høyt profilerte kandidater til høyt profilerte, offentlige stillinger blir unntatt offentlighet i søkerprosesser. På dette nivået varsler man ikke verken arbeidsgiver eller allmennheten om at man er i samtaler om ny jobb med mindre det er strengt nødvendig. Hvis alle søkerlister offentliggjøres, risikerer man at de best kvalifiserte trekker seg på grunn av belastningen ved det offentliges søkelys.

De mest aktuelle kandidatene blir derfor gjerne kontaktet personlig. De oppfordres til å søke og kommer ikke inn i rekrutteringsprosessen før de faktisk er sikre på at de vil bli ansatt.

Å håndheve prinsippet om offentlighet og gjennomsiktighet er likevel ekstremt viktig for troverdigheten i offentlig forvaltning, for å kunne vite at prosessene er renhårige, rettferdige og etterprøvbare. Erfaringene fra ansettelsen av Nicolai Tangen som sjef for Oljefondet burde fortsatt ligge høyt oppe i bevisstheten.

Reaksjonene på ansettelsen av den sittende Høyre-statsråden - over ett år før han reelt kan tiltre - er derfor høyst legitime. Frp har krevd en redegjørelse fra regjeringen. "Det er oppsiktsvekkende, og man gjør seg sine tanker rundt ansettelsesprosessen", sier stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt (Frp) fra Finnmark til NTB. Det er egentlig så enkelt: at vi ikke vet, bidrar til usikkerhet og svekkelse av tillit.

Problemet er mangelen på åpenhet og transparens i prosessen. For når søkerlister er konfidensielle og allmennheten ikke får innsyn i ansettelsesprosessen, kan vi heller ikke vite om det er den best kvalifiserte som blir ansatt. Eller om den som får jobben får den av andre grunner.

Bakke-Jensen har erfaring som Høyres fiskeripolitiske talsperson og har gått i bresjen for regjeringens omstridte fiskeripolitikk. SVs Torgeir Knag Fylkesnes har derfor kritisert regjeringen for «å utpeke en av sine egne» til å lede et fagdirektorat.

At Bakke-Jensen heller ikke vil røpe hvem som ba ham om å søke, bidrar til ytterligere spekulasjoner. Av alle, burde forvarsministeren selv se fordelene av å være åpen om ansettelsesprosessen. Det motsatte kan skade hans troverdighet allerede før han har begynt i jobben.

Gjennom årene da Høyre satt i opposisjon, var de gjentatte ganger skarpe i sin kritikk mot spesielt Arbeiderpartiet når det gjalt ansettelser de mente var "partiutnevnelser". Hvis ansettelsen av Frank Bakke-Jensen som fiskeridirektør ikke er en såkalt partiutnevnelse, er Erna Solberg tjent med at alle detaljer omkring ansettelsen av den nye fiskeridirektøren kommer fram i lyset.

Når alle kortene du spiller med er rene, bør det være enkelt å legge dem på bordet.