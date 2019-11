Ved sankthans inngikk staten og bondeorganisasjonene en intensjonsavtale for reduserte klimautslipp og økt opptak av karbon i jordbruket. Intensjonen er en utslippsreduksjon/binding tilsvarende 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter for perioden 2021-2030.

Denne uka sa statssekretær Sveinung Rotevatn (V) følgende til E24 om Norges klimaarbeid fram mot 2030:

"Det som nok vil bli mer krevende er hvordan vi skal redusere utslippene i en del av de andre kategoriene (enn transport), der det så langt har skjedd fint lite, for eksempel landbrukssektoren."

I valget mellom eksempler på sektorer med liten reduksjon valgte Rotevatn altså landbruket. En sektor som har lavere klimagassutslipp enn i 1990, som binder halvparten av de nasjonale utslippene, og som har en klimaavtale med staten.

Bondelagets generalsekretær Sigrid Hjørnegård reagerer på utsagnet fra Rotevatn, og mener det sår tvil om hvorvidt avtalen ligger fast.

Rotevatn bekrefter at avtalen står fast, men at den må fylles med innhold og virkemidler. Da er det beklagelig at regjeringen så langt ikke har fulgt opp Stortingets ønske om et klimafond for landbruket.

Det er ikke første gang regjeringen skaper klima-uro i jordbruket. Høsten 2018, etter at bøndene hadde sagt ja til å klimaforhandle, antydet regjeringen klimakutt via ensidig kutt i norsk kjøttproduksjon. Hver femte ku må flagges ut til utlandet, konkluderte Bondelaget.

I januar truet Granavolden-plattformen med å fjerne jordbruket og fiskerienes unntak fra C02-avgift om ikke staten og jordbruket ble enige.

Deretter forlangte landbruks- og matminister Olaug Bollestad å telle utslipp etter en regnemåte som vil utelate mange reelle utslippskutt i jordbruket.

"Den som ikke vil, den skal" er et dårlig utgangspunkt for å skape forståelse og resultater.

Omvendt gir respekt og frivillighet gode resultater. Ordningen med frivillig vern av skog ble klekket ut av skogbruket selv i 2000. Det har, ifølge miljømyndighetene, vært en suksesshistorie.

Tvangsvern og høyt konfliktnivå ble erstattet av frivillig vern. Resultatet er at skogeierne slutter opp om ordningen. De melder inn mer skog for vern enn hva myndighetene finner budsjettmidler til.

Dersom regjeringen ønsker å skape en tilsvarende godvilje i jordbrukets klimaarbeid, bør den slutte å så tvil om næringens frivillige inngåtte klimaavtale.

Stortinget har lagt føringer om at klimaarbeid i jordbruket ikke må gå ut over økt matproduksjon og selvforsyning. Får å få det til, må næring og stat trekke sammen.