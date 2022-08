Uff, så vanskelig å være rik

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

I mai la finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) fram forslag til innstramming i skatteloven, for å motvirke privat konsum i selskap. Målet er å redusere mulighetene for tapping av skattesystemet og forenkle bevisvurderinger for Skatteetaten knyttet til hva som faktisk er privat konsum og hva som er naturlige utgifter i et selskap.

Denne uka gikk høringsfristen ut. Forslaget får skatteadvokat Bettina Banoun i Wiersholm til å ta fram de virkelig store ordene.

«I strid med menneskerettighetene», mener advokaten at forslaget kan være. «Det foreslåtte nivået er ikke proporsjonalt og antagelig i strid med EMK», skriver Banoun i sitt høringssvar, ifølge Dagens Næringsliv.

Rike har rettigheter, for all del. Også menneskerettigheter. Men å bli beskattet noe hardere - det er vanskelig å se hvordan det forsvarer bruk av slike ord. Kunne det være mulig, helt der oppe på toppen av kransekaka, å reflektere litt over hvordan andre har det? Om hvordan den faktiske økonomiske situasjonen er i Norge og hvordan utviklingen har vært over tid?

De rikeste blir rikere. Problemet er ikke mindre i Norge enn i andre land, snarere tvert imot. De én prosent rikeste her i landet eier en firedel av all formue, den rikeste promillen eier 14 prosent av all formue. Formuesulikheten i Norge er på høyde med land som Storbritannia, påpeker nestleder i tankesmien Agenda.

Tross en sterk fagbevegelse, politisk mål om omfordeling og et skattesystem bygget på prinsippet om at de som har mest skal bidra mest har ulikhetene i inntekt og formue økt de siste 30 årene.

Det burde ikke overraske noen at Ap/Sp-regjeringen vil gjøre noe med dette. Det står nedfelt i regjeringserklæringen fra Hurdal:

«Regjeringen vil føre en økonomisk politikk som reduserer de økonomiske, sosiale og geografiske forskjellene i samfunnet og rapportere på ulikhetsutviklingen årlig». Og videre: «Målene for skatte- og avgiftspolitikken er rettferdig fordeling, vekst og verdiskaping, og finansiering av velferden vår. Skatte- og avgiftssystemet skal bidra sterkere til (...) omfordeling og være forutsigbart for enkeltpersoner og bedrifter».

Hvis forslaget går gjennom vil aksjonærer bli personlig beskattet hvis selskapene de kontrollerer eier bolig, hytter, fly, helikopter eller båt og disse brukes privat.

Klimaet kan ha godt av at de aller rikeste får svakere kjøpekraft. For superrike er klimaverstinger. Verdens ti prosent rikeste står for nær 50 prosent av verdens CO2-utslipp, skrev Nettavisen i januar i år.

Norge - og verden - trenger politikk for mindre ulikhet. Det gir større muligheter for gode liv for flere.