Udemokratisk med rettslig vurdering?

Nei til EU gikk i fjor til søksmål mot staten ved Erna Solberg, etter at et alminnelig flertall i Stortinget sa ja til at Norge slutter seg til Acer og EUs tredje energimarkedspakke.

Nei til EU mener tilslutningen innebærer en suverenitetsavståelse til EU. Suverenitetsavståelser krever, i henhold til Grunnlovens paragraf 115, tre firedels flertall i Stortinget. Nei til EU mener dermed at Grunnloven er brutt, og at Acer-vedtaket må kjennes ugyldig.

Organisasjonen får støtte for sitt syn av en av landets fremste eksperter på forvaltningsrett og EØS, professor Hans Petter Graver. Etter hans oppfatning skulle saken vært behandlet etter paragraf 115, og ikke gjennom et vanlig stortingsvedtak.

Flertallet i Stortinget støttet seg til vurderingen til Justisdepartementets lovavdeling, som konkluderte med at suverenitetsavståelsen var så "lite inngripende" at det ikke utløser Grunnlovens krav om tre firedels flertall.

Det er nettopp denne vurderingen Nei til EU ønsker å prøve i retten. Regjeringsadvokaten ber retten avvise søksmålet. "Vi mener dette ikke hører hjemme i domstolene", sier advokat Torje Sunde ved Regjeringsadvokatens kontor til TV2.

Regjeringsadvokaten mener spørsmålet har vært grundig vurdert av både Justisdepartementets lovavdeling og ikke minst av Stortinget selv. Overfor TV2 utdyper Sunde at Regjeringsadvokaten ikke liker at organisasjoner med «politiske særinteresser» bruker domstolene til å etterprøve politiske vedtak i Stortinget.

Regjeringsadvokaten antyder at Nei til EU, ved å kreve rettslig vurdering av vedtaket, tar omkamp om demokratisk fattede beslutninger.

Nei til EU mener på sin side at det er udemokratisk når staten ikke liker at organisasjonen benytter seg av domstolene i spørsmål om brudd på Grunnloven.

Domstolene er sedvanlig tilbakeholdne med å overprøve stortingsvedtak. Men det skulle bare mangle at domstolene kan ta stilling til påståtte brudd på Grunnloven. Det kan ikke være slik at et stortingsflertall kan gjøre seg skyldig i mulig grunnlovsbrudd gjennom å vise til at vedtaket er demokratisk fattet.

Regjeringsadvokatens påstand om at Nei til EU representerer en politisk særinteresse er dessuten eiendommelig. Så vidt vi er kjent med, er et solid flertall av befolkningen mot et norsk medlemskap i EU.

Da er det ikke veldig sært at noen krever en rettslig vurdering av et vedtak som medfører at Norge avgir suverenitet til unionen.