Uavhengige medier er motgift mot krig

I noen få uker etter at Russland gikk til angrep på Ukraina, hadde Russland noen få uavhengige og frie aviser igjen, som for eksempel avisen Novaja Gazeta. Til tross for at kneblingen av ytringsfiheten i Russland har foregått over mange tiår, og en rekke journalister er drept.

Etter flere advarsler fra det russiske medietilsynet, måtte også Novaja Gazeta-redaktør Dmitrij Muratov stenge avisa, som den siste. Nå er all fri presse i Russland kneblet. Det er kun propaganda igjen.

Før kneblingen slo redaktør Muratov fast følgende: "Vi anerkjenner ikke Ukraina som fiende". Den russiske redaktøren refset også president Putin for å true med atomvåpen. Han "fikler med atomknappen som nøkkelringen til en kostbar bil. Hva blir det neste?" spurte Dmitrij Muratov. I fjor mottok han Nobels fredspris, sammen med den filippinske journalisten Maria Ressa.

Mange russiske journalister har protestert mot krigen. Over 100 skrev, for eksempel, i et brev til Putin: "Vi (...) fordømmer den militære operasjonen iverksatt av Den russiske føderasjonen i Ukraina. Krig har aldri vært og vil aldri være en metode for å løse konflikter, og det er ingen begrunnelse for det." Journalistene underskrev brevet vel vitende om at det satte livene deres i fare.

Men hva har så Amedia i Russland å gjøre? Jo: Det var Amedias forløper, A-pressen, som etter Sovjetunionens fall ønsket å bidra til etableringen av en fri, uavhengig og redaktørstyrt presse i Russland. Som en del av dette arbeidet ble det etablert en omfattende trykkerivirksomhet. Novaja Gazeta har vært trykket i ett av Amedias trykkerier i Russland.

Da Russland angrep Ukraina, ble det umulig for Amedia å beholde trykkeriene i landet. "Med det vi nå er vitne til fra myndighetene i Russlands side i Ukraina, er det umulig for Amedia å fortsette driften av trykkerivirksomheten i landet", sa konsernsjef Anders Møller Opdahl i Amedia før påske. Amedia er majoritetseier i Nationen.

Amedias løsning var å overføre all kontroll over de norskeide trykkeriene til fredsprisvinner Dmitrij Muratov, som skal utøve aksjonærrettighetene og ha full kontroll over den daglige driften. Amedia overlot med andre ord fire heleide trykkerier til Muratov.

"Vi i Novaja Gazeta tar imot denne fantastiske ressursen med stor takknemlighet. Dette vil støtte fri meningsformidling, og overskuddet vil også gå til det. Uavhengige medier er motgiften mot krig. Vi skal ta vare på den åpne trykkerivirksomheten og de ansatte", sa Muratov i forbindelse med overdragelsen.

Det var en klok beslutning Amedia fattet. Det ser mørkt ut for både ytringsfrihet og fri presse i Russland nå. Vi må uansett håpe at Dmitrij Muratov og hans russiske kollegaer snart kan trykke fritt igjen.