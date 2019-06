Uansvarlig behandling

Det er både overraskende og kritikkverdig at Solberg-regjeringa vil tvinge igjennom behandling av tilslutning til EUs klimapolitikk stikk i strid med forutsetningene. Slik legger Regjeringa opp til et sjansespill med norske interesser.

På linje med Sverige og Finland har Norge sendt det som kalles ønsket «referansebane for skog» til EU. Referansebanen avgjør hvor mye norsk skog som kan hogges fram til 2030.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) sa da han presenterte norsk bane: «Referansebanen legger til grunn et hogstnivå som er omtrent det samme som skognæringen selv har som mål. Dette kan skogeierne hogge uten at det blir registrert som utslipp av klimagasser etter EUs regelverk. I tillegg kommer kompensasjon som gir rom for ytterligere økning i hogsten. Referansenbanen vi melder inn gir gode muligheter for å øke hogsten i Norge samtidig som vi følger EUs regelverk. Skogen er en viktig ressurs for å få til det grønne skiftet». (Elvestuen i en pressemelding 22. februar i år.)

I klimameldingen (41, 2016-1017) forutsatte Solberg-regjeringa at Stortinget skulle behandle tilslutningen til EU-regelverket etter at den norske referansebanen for skog var avklart: «Regjeringen vil etter at forhandlingsresultatet foreligger legge fram en stortingsproposisjon for å innhente Stortingets samtykke til inngåelse av en avtale med EU om felles oppfyllelse av utslippsmålet for 2030, jf. Grunnloven § 26 annet ledd.»

Flertallet i stortingskomiteen skrev i innstillingen som fulgte: «Flertallet vil understreke at det etter dette forutsettes at saken legges fram for Stortinget for en helhetlig og grundig behandling.» (Innst. 253 S, 2017-2018.)

Norge har ennå ikke fått tilbakemelding fra EU om norsk referansebane for skog.

«Hvordan kan Stortinget da foreta en «helhetlig og grundig behandling»? spør Ole André Myhrvold (Sp) Energi- og miljøkomiteen. Sp foreslår å utsette behandling og inngåelse av en klimaavtale med EU inntil konsekvensene knyttet til norsk skog- og jordbruk er klarlagt. Myhrvold viser til at skogen er en klimaløsning, både på grunn av CO2-opptaket gjennom fotosyntesen, og fordi tre i stor grad kan erstatte langt mer klimabelastende materialer. Regjering og storting kan ikke ha en «happy go lucky»-holdning til en så avgjørende viktig sak, sier Myhrvold til Nationen.

Verken Finland eller Sverige har fått sine referansebaner for skog godkjent av EU. Det er svært vanskelig å forstå hvorfor Norge skal risikere det samme, som ikke er EU-medlem.

Oppsummert Ingen svar fra EU 1 Solberg-regjeringa har sendt EU den norske referansebanen for skog, men EU har ikke svart. Likevel vil regjeringa behandle tilslutning til EUs klimapolitikk. Hvorfor? 2 Da Elvestuen presenterte norske referanser for hogst fram til 2030, hørtes det ut som om han sto for dem. Så hvorfor vil han ikke vente på svaret fra EU? Stortinget bør utsette 3 Stortinget må sikre seg oversikt over konsekvensene av EUs klimapolitikk for Norge, og bør stemme for Sp-forslaget om utsettelse.