Uansett hva regelverket inneholder, må det følges

Stortingsrepresentanter skal ha krav på å disponere en pendlerleilighet i Oslo hvis de har sin primære bolig mer enn 50 kilometer unna Stortinget.

Det er det nye forslaget fra utvalget som ble satt ned av stortingspresidenten, for å gjøre en gjennomgang og opprydning i de folkevalgtes goder. De anbefaler altså å flytte grensen utover fra hovedstaden, fra 40 kilometer til 50 kilometer.

Avdekkingen av forskjellige politikeres ulike tolkning og omgang med det gjeldende regelverket, bidro til å svekke folks tillit til politikerne. Vi må kreve av den lovgivende forsamlingen både at de forstår og etterlever eget regelverk, selv om de folkevalgte i Norge, ifølge utvalget ikke har spesielt rause økonomiske ordninger, målt mot andre land.

Tilfellene av mislighold handlet om grader av misforståelser og juks med bruk av pendlerleiligheter og dermed også skattefordeler. Det fikk store konsekvenser for blant andre Kjell-Ingolf Ropstad (KrF), som trakk seg som både partileder og statsråd, Hadia Tajik, som trakk seg fra nestledervervet i Ap og statsrådsposten, og Eva Kristin Hansen (Ap) som måtte gå av som stortingspresident.

Stortingsadministrasjonen og dens rådgivning til representantene må ta deler av skylda for uklarhet og rot, men samlet sett har sakene skadet omdømmet til norske politikere og brutt ned en tillit som er nødvendig å gjenoppbygge.

Vervet som stortingsrepresentant betyr åpenbart lange og uforutsigbare arbeidsdager, og de er ikke omfattet av arbeidsmiljøloven. Det er lett å forstå at det er bekvemt med bolig i kort avstand til Stortinget.

Prinsippet om pendlerbolig skal imidlertid først og fremst sikre at Stortinget faktisk består av representanter fra hele landet.

Det skal være mulig å være innvalgt fra alle landets fylker fra nord til sør – og samtidig beholde sin opprinnelige bolig i valgdistriktet, slik at man kan reise hjem og holde kontakten med sin landsdel, dem man er valgt av og representerer.

Å øke grensen for å få pendlerbolig fra 40 til 50 kilometers avstand fra Stortinget høres ut som et bra tiltak – i alle fall på papiret. Spørsmålet er om det i praksis vil gjøre det noe lettere å unngå framtidig juks?

Helt uavhengig av selve ordlyden i regelverket, må tre ting oppfylles for å unngå nye avsløringer om toppolitikere som har fått pendlerboliger på feil grunnlag:

Innholdet og ordlyden i reglene kan ikke være til å misforstå, veiledningen for nye stortingsrepresentanter må være entydig, og politikerne må, som alle andre i samfunnet, bruke sin egen samvittighet for å skille mellom hvilke goder de har rett på og hvilke de ikke kvalifiserer for.